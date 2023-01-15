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中國2022年經濟成長下看2.8% 恐創近50年來次低

中央社／台北15日電
中國17日將發布去年全年經濟成長率，在疫情與國際局勢影響之下，「保3無望」幾乎成定局。圖為3日北京公車站湧現上班通勤人潮。（中新社）
中國17日將發布去年全年經濟成長率，在疫情與國際局勢影響之下，「保3無望」幾乎成定局。圖為3日北京公車站湧現上班通勤人潮。（中新社）

中國將於17日發布去年全年經濟成長率，然而在疫情與國際局勢影響之下，「保3無望」幾乎成定局。分析認為最終數字約為2.8%，將創下1976年以來次低的成績，僅優於疫情爆發的2020年。

中國國務院總理李克強在去年上半年時宣布，將去年經濟成長率定在5.5%左右，但經過多地因上半年疫情「封城」，加上年末鬆綁防疫後造成大規模感染，以及國際局勢變化等影響後，這個目標已經確定無法完成，取而代之的是陷入「3%保衛戰」。

香港南華早報引述分析師指出，2022年中國全年的經濟成長率預估落在2.8%左右，「如果這是最終官方於17日發布的數字，將會創下中國自1976年以來，次低的數字。」

據公開資訊顯示，中國從1976年以來歷年的經濟成長率，最低的數字出現在COVID-19疫情爆發的2020年，當年的經濟成長率為2.3%。

事實上，在去年底中國全面鬆綁防疫措施前，中國多家研究機構都曾樂觀看待，認為隨著防控措施優化，對於經濟活動將有正面助益，例如中國銀行研究院預測為3.2%、中國宏觀經濟論壇的預測則為3.3%。然而隨著中國疫情於12月開始大規模蔓延，衝擊經濟與生產活動，各式預測已再度下修數字，其中不乏有低於2.8%的預測。

據第一財經、香港經濟日報等媒體報導，世界銀行去年底發布的報告將中國2022年的經濟成長率預測下修至2.7%，同時示警，房地產市場面對持續的壓力，可能對宏觀經濟和金融系統產生更廣泛的影響。

此外，包含上海財經大學發布的「2022至2023的中國宏觀經濟形勢分析與預測年度報告」，以及中國民生銀行的首席經濟學家溫彬所做的預測，同樣落在2.7%。

另一份由北京大學匯豐商學院發布的報告指出中國經濟仍面臨趨緩壓力，預測全年經濟成長率為2.9%，雖然較2.7%略高，但仍無法突破3%。

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