柬埔寨總理洪森2月10日訪中國 尋求北京援建高速鐵路

中國為印尼興建的雅萬高鐵已進入測試階段，預計今年年中開通。（新華社）

農曆春節後，中國又有友邦元首訪華，柬埔寨總理洪森14日宣布，他將於2月10日對中國進行正式訪問，他期待這次訪問能促成更多的合作專案，包括希望中國幫助柬埔寨建設高速鐵路。

中國目前已建成雲南至老撾（寮國）鐵路，另為印尼興建時速350公里的雅萬高鐵可望今年年中開通。

柬中時報報導，洪森14日晚與記者舉行見面會時表示，他原本計畫於今年1月2日訪問中國，但最終敲定於2月10日訪華。

他說，下個月剛好是他「逆行訪華」三周年紀念日。洪森回憶，2020年2月中國暴發新冠肺炎疫情，多國立刻對華撤僑、停飛國際航班，但他逆行訪華，目的是為了展示柬中的團結和特殊友誼。

洪森透露，此次訪華，兩國將簽署多項合作檔。他可能也會向中方申請支持，希望中方幫助柬埔寨實現「高鐵夢」。

洪森去年12月22日表示，中國國務院 總理李克強11月訪柬時提及柬埔寨高鐵計畫。洪森表示，為了促進經濟發展，柬埔寨有必要興建高鐵。

柬埔寨公共工程和運輸部長孫占托去年12月底表示，除了計畫將兩條鐵路線升級改建成高鐵外，柬埔寨也計畫興建連接柬泰邊境 波比市、暹粒省、磅通省、磅清揚省、金邊市、木牌和胡志明的高速鐵路。

柬埔寨被中國網民稱為「柬鐵」，多年來其外交政策一直緊隨中國，中國也大力援助柬埔寨的基礎工程。孫占托近日表示，感謝中國援柬興建超3000公里道路和12座跨河大橋。他說，他已向中國提交一項為期五年的基礎設施發展計畫，希望中國提供低息貸款 和援助，其中包括興建高速鐵路等。