汽車已成中國外銷「拳頭產品」 去年出口大增56%

中國已成為汽車出口大國，圖為江蘇連雲港碼頭本月13日的空拍照，一批國產汽車即將裝船運往海外市場。新華社

若按美元計，2022年全年中國出口年比僅增長7.0%。但在中國海關總署公布的出口重點商品中，去年汽車 （包括底盤）出口表現卻格外亮眼，全年出口達到332.1萬輛，大幅成長56.8%；出口金額達601.56億美元，年成長率更高達74.7%。

中國汽車工業協會指出，自2021年，中國汽車出口全年總量首次突破200萬輛，打破之前在百萬輛左右徘徊的局面，實現了跨越式突破。在去年中國整車出口排名前十的車廠中，上汽出口量達到90.6萬輛居冠，其次是奇瑞的45.2萬輛，和特斯拉 的27.1萬輛。

據中國汽車工業協會統計，去年截至11月，中國整車出口最大市場是墨西哥，去年前11個月共計出口21.9萬輛，其次是沙烏地阿拉伯的20.5萬輛和智利的20.1萬輛。

中國證券 報報導，中金公司表示，2021年以來，中國乘用車出口市場結構有所優化，出口市場多元化，逐步形成「核心市場加多點開花」的海外銷售結構。頭部車企海外銷量絕對值仍小，加上銷售市場分散，各車企在海外市場的份額尚處於低位，單一區域市場份額不超過5%，潛在增長空間較大。

中信證券認為，目前全球各國正積極推出新能源汽車引導政策，這將為中國電動汽車出海提供黃金窗口期。預計2030年，中國車企海外銷量可望達到550萬輛，其中電動汽車的海外銷量將達到250萬輛。