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廣州寶馬碾人案兇嫌遭逮捕 面臨死刑

香港中聯辦主任易人 國安署長鄭雁雄就地提拔

香港特派員李春/香港即時報導
香港特首李家超早前拜會與駐港國安公署署長鄭雁雄（左）。（中新社資料照）
香港特首李家超早前拜會與駐港國安公署署長鄭雁雄（左）。（中新社資料照）

超齡服役的駱惠寧被免去駐香港中聯辦主任職，現任駐香港國安公署署長鄭雁雄就地提拔為正部級官員，出任中聯辦主任及香港國安委國安事務顧問。

鄭雁雄到香港前是廣東土生官員，現年59歲，他是2020年北京制訂和實施香港國安法後，由廣東省委秘書長任上調香港，出任新駐港機構「中央駐港國安公署」署長。

鄭雁雄是廣東汕頭人，有廣州中醫學院中醫醫療專業醫學學士學位，屬於廣東共青團培養幹部，先在廣州中醫學院任團委副書記，後調至共青團廣東省委，再轉調人民日報華南分社、中共廣東省委研究室。為外界熟悉則是其任職汕尾市市委書記時，處置著名的烏坎村維權事件。

駱惠寧今年68歲，也是在2020年香港反送中運動後期，調任香港頂替被降職調京的中聯辦前主任王志民。當時駱惠寧已從山西省委書記任上退下，在政協二線過渡。

香港特首李家超表示，歡迎鄭雁雄出任中聯辦主任及特區國安委國家安全事務顧問，稱深信鄭雁雄會帶領中聯辦繼續支持香港政府依法施政，並協助推動香港融入國家發展大局。李家超還感謝駱惠寧擔任中聯辦主任、國安委國家安全事務顧問和港澳辦副主任以來，對香港所作出的貢獻。

「全國港澳研究會」顧問劉兆佳認為，鄭雁雄熟悉香港事務和通曉廣東話，是接任中聯辦主任的合適人選。又引述港澳辦主任夏寶龍的話，指在美國西方打壓下，國家安全形勢愈趨嚴峻，北京方面和香港有必要提高警惕、加強合作以作出應對。鄭雁雄有能力在國安方面，對香港政府作出適當指導，鄭雁雄同時被任命為維護國安委顧問，相信能協助國安委行使權力處理國安問題，毋須再要北京方面出手解決。

香港 北京 醫學

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