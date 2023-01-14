首批默克新冠口服藥 13日正式供應中國

首批由默克研製的抗新冠病毒口服藥物Molnupiravir（莫納皮拉韋），13日下午終於在上海完成通關手續，正式發貨供應。路透

中國本土新冠疫情爆發迄今已經超過一個月，去年12月29日獲中國國家藥品監督管理局應急附條件批准後，首批由默克 研製的抗新冠病毒口服藥物Molnupiravir（莫納皮拉韋），13日下午終於在上海完成通關手續，正式發貨供應。

上海界面新聞報導，去年9月，中國國藥 控股與默克簽署戰略合作框架協議，獲得莫納皮拉韋在中國境內的經銷權和獨家進口權。

國藥控股副總裁蔡買松日前表示，首批進口的莫納皮拉韋膠囊數量在幾十萬盒。國藥控股總裁劉勇本月13日增，該藥將通過醫療機構進行配藥銷售。首批到貨的藥物13日就能送達上海的醫療機構，13日晚間或14日可到達中國全國其他地方。

界面新聞引述消息人士透露，此次首批進口、發貨的莫納皮拉韋膠囊數量在30多萬盒。第二批進口的莫納皮拉韋預計本月18號運抵上海，數量約100萬盒。但國藥控股並未確認此一消息。

在價格方面，根據天津市醫藥採購中心10日晚發布消息稱，莫納皮拉韋首批報價為每瓶人民幣1,500元，低於海外主要國家價格。

默克11日發布聲明表示，該公司已與國藥集團展開莫納皮拉韋的生產技術許可談判，以便國藥集團未來可以在中國境內生產和供應該藥物。界面新聞指出，這代表未來莫納皮拉韋可能還有降價空間。

莫納皮拉韋目前在中國獲准用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒感染（COVID-19）患者，如伴有高齡、肥胖或超重、慢性腎臟疾病、糖尿病、嚴重心血管疾病、慢性阻塞性肺疾病、活動性癌症等重症高風險因素的患者。

另一款由輝瑞 藥廠研製的新冠口服藥「Paxlovid」，中國去年2月就應急審批附條件批准Paxlovid的進口註冊，最初的醫保支付價格為一盒人民幣2,300元（5天療程），後在12月降至1,890元，患者需承擔的部分從189元到567元不等。

據美國之音報導，輝瑞在2022年前11個月只向中國供應幾千個療程的Paxlovid，但在去年12月和今年1月的第一周，供應量猛增到數百萬。即便如此，在中國的新冠疫情海嘯下，Paxlovid仍是一藥難求，有的地方該藥黑市價格已被炒到一盒人民幣數萬元。

不過中國國家醫保局本月8日宣布，因輝瑞報價過高，今年4月起將把Paxlovid剔出在中國基本醫療保險計畫涵蓋的藥物清單之列。