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中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

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中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

記者廖士鋒／即時報導
中國官方首度揭露鬆綁防控之後的死亡數據，指出在院死亡達近6萬人。圖為2022年初上海復旦大學附屬閔行醫院急診搶救室內忙碌的醫護人員。（新華社）
中國官方首度揭露鬆綁防控之後的死亡數據，指出在院死亡達近6萬人。圖為2022年初上海復旦大學附屬閔行醫院急診搶救室內忙碌的醫護人員。（新華社）

中國這波疫情究竟造成多少死亡病例，一直沒有官方說法，今天終於有了具體數字。中國國家衛健委今天首度對外公布，2022年12月8日到2023年1月12日期間，全中國醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例5萬9,938例。

中國國務院聯防聯控機制在當地時間14日下午舉行記者會，中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝首度發布上述統計，他並表示，5萬9,938例死亡病例當中，新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5,503例，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例5萬4,435例。

此外，這波死亡病例平均年齡80.3歲，65歲及以上約占90.1%，其中80歲及以上約占56.5%，死亡病例中90%以上合併有基礎疾病，主要合併疾病為心血管疾病、晚期腫瘤、腦血管疾病、呼吸系統疾病、代謝性疾病、腎功能不全等。

對於為何拖到現在才有數據發布？焦雅輝則表示，「醫療機構死亡病例資訊報告平台」於2022年12月31日投入使用，另外官方也要求醫療機構將2022年12月8日至12月29日期間新冠病毒感染相關死亡病例進行匯總和上報。他強調，由於資料信息量比較大，為了更加科學、客觀、實事求是地反映中國新冠病毒感染導致的死亡情況，「本著對人民群眾負責的態度，組織專家對死亡病例進行了系統分析，因此耗時比較長」。

而焦雅輝還指出，全中國發燒門診的診療量在2022年12月23日達到高峰，是286.7萬人次，之後是持續下降，到2023年1月12日回落到47.7萬人次，較峰值時數量減少83.3%。發燒門診新冠陽性感染者的檢出比例也持續下降，峰值是12月20日33.9%的檢出率，到1月12日下降到10.8%，「這個趨勢表明發燒門診高峰已經過去」。

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