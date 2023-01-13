男子開車撞酒店門後闖大廳 原因竟是遺失筆電

中國上海市日前發生目擊者拍到一名男子駕著跑車撞壞高級酒店的旋轉門，隨後逕自開了進去、在大廳繞了一圈與破壞部分物品，最後遭當場制服。路透

中國上海市日前發生目擊者拍到一名男子駕著跑車撞壞高級酒店的旋轉門，隨後逕自開了進去、在大廳繞了一圈與破壞部分物品，最後遭當場制服。當地警方在微博 指出，肇事者自稱跟管理人員發生糾紛，才會開車闖進大廳。

路透與杭州網報導，這起事件發生在10日，地點是上海市浦東新區的金陵紫金山大酒店。根據影像與新聞，肇事男子駕著一輛白色的奧迪A5敞篷跑車衝撞旋轉門，隨後開過倒下的門框，闖進了酒店的大廳。

儘管肇事者當時已把車的右前方撞壞，但他開車穿過大廳後據報只稍作停留，隨即掉頭撞倒一架鋼琴，然後停在大廳一處角落，多名似乎是酒店職員的男子跑了過去，可聽到有人大喊「你幹什麼呢？」，也有人試圖打開車門與多次用力敲打車窗，但駕駛接著倒車轉彎，朝著一開始撞壞的旋轉門開了過去，最後才停了下來。

根據報導，網傳影片顯示開車肇事的男子隨後當場被制伏。據稱他坐在車內，被人抓著衣領大聲質問「你想幹嘛！」

上海市公安 局浦東分局事後在官方微博通報，稱初步調查指肇事司機是28歲的陳姓男子，自稱入住金陵紫金山大酒店期間遺失筆電，跟酒店方面發生了糾紛，隨後駕車駛入大廳。整起事件沒有造成人員受傷，陳姓男子「已被警方控制，相關情況在進一步調查中」。