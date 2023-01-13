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中國民眾「陽康」後搶購這種保健品 但醫生說沒必要

記者林則宏／即時報導
新冠疫情蔓延讓不少中國民眾出於恐慌，不時出現搶購特定商品的風潮。圖為河北滄州一家醫院收治的新冠患者。路透
新冠疫情蔓延讓不少中國民眾出於恐慌，不時出現搶購特定商品的風潮。圖為河北滄州一家醫院收治的新冠患者。路透

去年底本土新冠疫情爆發後，中國民眾先是瘋搶退燒藥、快篩、黃桃罐頭，前一段時間換成搶購止瀉藥、紙尿布，近日隨著越來越多人染疫後康復，不少人又開始搶買保健食品Q10。

上海第一財經報導，12日，「輔酶Q10」衝上淘寶熱搜，熱度近千萬，本周熱度更比前一周上升超過100%。近日，多個平台的輔酶Q10品類訂單量都出現倍增情況，不少是「陽康」後為預防心肌炎而購買。

天貓健康商家湯臣倍健稱，「這一周有很多消費者到我們店諮詢輔酶Q10、下單，銷售增長很多。」淘寶方面也表示，最近輔酶Q10熱度激增，相關產品在淘寶的搜索量暴漲超過2,500%，銷量也翻了數十倍。

上海一些藥店反映，最近購買輔酶Q10的人確實很多，都說是有預防心肌炎的作用。

第一財經指出，目前中國的輔酶Q10有藥品和保健食品兩類。藥品需有「國藥准字」，用作輔助治療，使用劑量大，需在醫生指示下使用；作為保健食品的輔酶Q10，則為口服劑型，標有「國食健字」，服用劑量小。

一位心內科醫生表示，輔酶Q10本質是一種維生素物質，屬抗氧化劑，可作為新冠感染後心肌炎的輔助治療，但並不能起到預防心肌炎的作用，也不是治療心肌炎最主要的藥物。人體可自行合成輔酶Q10，多數人體內並不會缺乏這種物質。如果沒有疾病和其他因素影響，一般情況下，並不需要特別補充。

廣東省人民醫院心血管內科副主任薛玉梅指出，感染新冠後引發的心肌損傷現象並不常見，多數人感染新冠後不會引起心肌損傷，不需要過度恐慌。從目前發表的一些數據來看，感染Omicron毒株後引起心肌炎發生的，大概是千分之二到千分之三。

薛玉梅稱，新冠感染誘發心肌炎症狀表現可輕可重，輕微時可能只覺得心跳有點快，比平時容易累，胸悶、胸痛、咳嗽比平時重一點，但如果嚴重起來會引發生命危險。一般病毒感染後一周左右，病程可逐步緩解，相應症狀會越來越好轉。但如果這一階段患者的胸悶、胸痛、心慌等症狀沒有改善，反而加重，就應盡快就醫。

疫情 國藥 Omicron

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