我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦寄來新冠居家快篩快失效？過期就該扔掉

44國癌症患者年輕化 50歲以下消化系統癌增加

中國東航、南航突發宣布 自紐交所退市

記者黃雅慧／即時報導
南方航空與中國東航13日晚間突發宣布自美國紐交所退市。(美聯社)
南方航空與中國東航13日晚間突發宣布自美國紐交所退市。(美聯社)

繼去年8月多家中國央企宣布將從紐交所退市後，中國兩家市值人民幣千億級航企南方航空、中國東航13日晚間均公告，各自公司美國存托股份將從紐交所退市，預計最後交易日期為2月2日或之後。

據南方航空公告顯示，南方航空董事會綜合考慮公司美國存托股的交易量與公司境外普通股（「H股」）全球交易量相比有限，同時自存托股在紐交所上市以來，從未對在紐交所上市的證券進行過後續融資，且香港聯交所和上交所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求。此外，南航也提及維持存托股在紐交所上市以及滿足定期報告要求等相關成本較高，因此決定退市。而東航的公告內容也與南航類似。

事實上，去年8月12日開始，中國石油、中國石化、中國人壽、中國鋁業、上海石化等均公告，申請自願將美國存托股從紐交所退市。同日，中國證監會官方網站立即回應稱，上市和退市都屬於資本市場常態，與企業自身商業考慮有關。

不過，當時外界均認為這些企業退市與中美審計分歧有關，因去年三月開始，中概股陸續被美國證監會列入「預摘牌名單」。對於在美上市的陸企造成壓力。

但值得注意的是，中美雙方監管機構近期在中概股審計監管方面分歧正逐步化解。去年12月15日，美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB） 發布報告，確認2022年度可以對中國內地和香港會計師事務所完成檢查和調查，該事項被視為中美審計監管合作取得積極成效，對中國企業在美上市釋放出積極信號。

據南方航空公告顯示，各自公司美國存托股份將從紐交所退市。圖截取自南航公告
據南方航空公告顯示，各自公司美國存托股份將從紐交所退市。圖截取自南航公告

東航 香港 融資

上一則

河南周口45歲女帶5孩嫁初戀 網：真愛

延伸閱讀

禁航1404天後 波音737MAX在中國復飛

禁航1404天後 波音737MAX在中國復飛
新聞評論／兵推慘勝成廢墟 賴清德還說不可疑美

新聞評論／兵推慘勝成廢墟 賴清德還說不可疑美
新報告：美國癌症死亡率 30年來下降33%

新報告：美國癌症死亡率 30年來下降33%
印太司令部情報處長史達曼：中施壓台 需認真看待險境

印太司令部情報處長史達曼：中施壓台 需認真看待險境

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議
老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長
副局長偷情副市長全網瘋傳 揚州通報：追責、免職

副局長偷情副市長全網瘋傳 揚州通報：追責、免職
愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光