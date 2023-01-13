禁航1404天後 波音737MAX在中國復飛

南航成為全中國最先復飛737MAX的航空公司。圖為南航同型飛機。（取材自「南方航空報」微信公眾號）

美國波音公司生產的737MAX飛機，於2019年衣索比亞航空空難後遭中國民航局停飛。時隔1,404天，中國終於恢復這款飛機的飛行，首個航班係從廣州飛到鄭州 。

據央視新聞消息，13日12時46分，南航廣州飛鄭州CZ3960航班起飛，預計15時16分飛抵鄭州，該航班由波音737MAX執飛。此前這款飛機從2019年3月11日遭中國官方宣布停飛迄今。

報導稱，737MAX的復飛也表明其已經符合中國民航局多次強調的「復飛三原則」，即飛機的設計修改必須獲得適航批准，駕駛員必須重新得到充分有效的訓練，兩起事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施必須是有效的。

此前據第一財經統計，中國中國共有97架737MAX飛機停飛，其中國航16架、東上航14架、南航24架、海航11架、廈航10架、深航5架、山航7架、祥鵬航空3架、奧凱航空2架、福州航空2架、昆明航空2架、九元航空1架。

而在2022年10月10日，蒙古航空旗下就有一架波音737 MAX 8型飛機抵達廣州白雲機場 ，成為禁令發布後罕見在中國上空飛行的737 MAX客機。更早之前的2021年12月2日，中國民航局正式下發波音737MAX-8飛機適航指令，但當時強調復飛還有其他條件須滿足。