我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

中國兔年郵票醜到爆紅 熱銷斷貨價格翻3倍

中央社台北12日電
中國兔年郵票因為招來眾多惡評，反而爆紅。（取材自微博）
中國兔年郵票因為招來眾多惡評，反而爆紅。（取材自微博）

中國郵政今年推出一套兩枚的兔年生肖郵票，其中一張紅眼藍兔挨批太醜、邪惡好像「確診兔」，反而因此爆紅，5日推出後熱銷到斷貨，市場價格已翻了3倍。

綜合南早網、時代周報等中媒報導，中國郵政每年推出的生肖郵票已多年遇冷滯銷，套票發行量最高峰曾達2.5億套，今年只發行3800萬套。

兔年生肖郵票圖稿亮相後，其中一張「睿智卯兔」是隻藍色紅眼宛如老鼠的兔子，完全跳脫吉祥兔的框架，瞬間在網上挨批醜爆、邪惡、「小孩子看了會哭」；許多網友反問這隻兔子是不是「確診」了，被中媒引為標題大加調侃。

兔年生肖郵票請出高齡99歲的大師黃永玉繪製，他在1980年繪製的猴年郵票，是當前中國最昂貴的生肖郵票，單張價格被炒到人民幣1萬元（約1480美元）。

許多專家近日為此跳出來為黃永玉抱不平，不少網友也指這隻兔子風格新奇、古靈精怪，別有一番趣味。

紅眼藍兔爆紅後，5日開賣當天，中國各地郵局排起長龍，當天就賣光，線上商店也熱銷到斷貨。

天貓「中國集郵總公司旗艦店」今天發布公告稱，感謝網友們對兔年郵品的喜愛，針對大家反應一票難求的問題，正在緊急調撥生肖兔郵品，1月14日10時在官方淘寶直播間回饋網友。

業內人士推測，生肖郵票是資源性產品，發行數量有嚴格限制，此次直播間推出的這批應該是「最後一批兔票」。還有沒搶到的網友感慨，兔票會不會上演1980年「猴票」的傳奇。

報導指出，官方管道供不應求，直接導致兔年郵票在中古市場上身價陡增，例如16枚的兔票大版，面值38.4元（約5.7美元），在交易平台價格超過140元（約20.7美元），溢價超過300%，且銷售成績亮眼。

面對中國網友們邊吐槽邊搶購，黃永玉表示，畫個兔子郵票是開心的事，畫出來讓大家高興，祝賀大家新年快樂。

郵政

上一則

胡錫進：中日格局已變 中國要動腦把日本變成自己小弟

延伸閱讀

習近平、毛澤東大亂鬥…網遊「鵝鴨殺」踩紅線遭駭 緊急停服

習近平、毛澤東大亂鬥…網遊「鵝鴨殺」踩紅線遭駭 緊急停服
農曆兔年「永恆」郵票 亞洲藝術博物館發售

農曆兔年「永恆」郵票 亞洲藝術博物館發售
李登輝百年誕辰 中華郵政發行紀念郵票

李登輝百年誕辰 中華郵政發行紀念郵票
開春我最「兔」 Burberry新年系列兔耳扮萌大曬英倫潮

開春我最「兔」 Burberry新年系列兔耳扮萌大曬英倫潮

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態
南加7旬華翁與鄰居肢體衝突 四天後死於醫院

南加7旬華翁與鄰居肢體衝突 四天後死於醫院