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胡錫進：中日格局已變 中國要動腦把日本變成自己小弟

記者陳言喬／即時報導
環球時報前總編輯胡錫進。（圖／取自微博）
環球時報前總編輯胡錫進。（圖／取自微博）

環球時報前總編輯胡錫進表示，中日力量格局已經根本性逆轉，中國要動腦筋把日本從「美國的走狗」變成「中國的小兄弟」。

胡錫進表示，台媒稱，電動車是兵家必爭市場，台媒報導還使用了「被陸廠打趴！日本電動車業遭血洗」標題。台媒總結，2022年全球電動車銷量中國占40%，美國30%，歐洲20%，日本5%。

他說，可以想見，這樣的消息會多麼刺激日本對中國的不服氣，以及警惕和害怕。汽車是日本的支柱產業之一，日系汽車在中國市場最高峰時，份額近30%，2022年11月份降至15.4%，同時期，中國國產自主品牌的市場份額增至53.4%。日本的GDP已經快30年沒有增長了，日本又是嚴重老齡化社會，整個國家看不到未來和希望，這樣的國家特別容易泛起極右思潮，仇外。他們不敢恨美國，因為美國大兵至今占著日本，於是他們就反華，這一傾向又受到美國的充分鼓勵。

胡錫進表示，中國人的對日思維恐怕要在看清小日本色厲內荏的基礎上逐漸加以調整。中日力量格局已經根本性逆轉，日本靠做美國的走狗試圖維持舊有的東亞地緣政治平衡。

他說，「我們需要逐漸動腦筋，怎麼把日本從『美國的走狗』變成『中國的小兄弟』。當然這很不容易，需要全球力量格局的繼續變化加以推動。但是我們的對日思維不能停留在過去日強中弱的原點上，我們需要看到變化，發現新的機遇」。

日本 電動車 汽車

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