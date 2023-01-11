我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

1/15全國貝果日 猜猜最受歡迎的貝果口味是…

中國年度十大易錯字 您是否也寫錯過「連花清瘟」？

香港中通社1月11日電
「連花清瘟」常常被錯寫成「蓮花清瘟」。(中央社)
「連花清瘟」常常被錯寫成「蓮花清瘟」。(中央社)

中國《咬文嚼字》雜誌編輯部11日發布了2022年十大語文差錯，包括「連花清瘟」誤為「蓮花清瘟」，「英國女王」誤為「英國女皇」等，以語言文字反映了2022年時代熱點。

本次公布的十大語文差錯如下：　　

一，「踔厲奮發」的「踔」誤讀為zhuō，正確讀法是chuō。

二，中國載人航天工程的「天和核心艙」誤為「天河核心艙」。

三，「連花清瘟」誤為「蓮花清瘟」。防疫藥品「連花清瘟」的「連花」二字分別指該藥品成分中的連翹和金銀花，二者均有清熱解毒的功能。「連花清瘟」的成分裏不含「蓮」。

四，數量減少誤用「倍」。量詞「倍」一般用於數目的增加，而不用於數目的減少。

五，「天然氣」誤為「天燃氣」。俄烏衝突爆發後，天然氣價格暴漲。相關報道中，「天然氣」常被誤為「天燃氣」。

六，「不負眾望」誤為「不孚眾望」。

七，「英國女王」誤為「英國女皇」。2022年9月，英國女王伊麗莎白二世去世。英國實行君主立憲制，其國家元首稱「國王」。

八，「終止」誤為「中止」。

九，「霰彈槍」誤為「散彈槍」。2022年7月，日本前首相安倍晋三演講時被人用霰彈槍擊中身亡。

十，「莘莘學子」的「莘莘」誤讀為xīnxīn，應讀shēnshēn。

《咬文嚼字》是中國上海出版的月刊，1995年創刊，致力於介紹現實生活中的語文知識，糾正語言文字使用差錯，剖析語言文字現象等，在中國公眾間享有很高聲譽。

英國女王 天然氣 天和核心艙

上一則

山西2023年首趟中歐班列 開往俄羅斯沃爾西諾

延伸閱讀

暖冬救了歐洲 普亭無法打能源戰脅迫

暖冬救了歐洲 普亭無法打能源戰脅迫
7年最差 油價開年首周跌8%

7年最差 油價開年首周跌8%
中國能源供應拉警報 河北多地天然氣常停供

中國能源供應拉警報 河北多地天然氣常停供
暖冬救了歐洲 普亭把能源武器化這一招踢鐵板

暖冬救了歐洲 普亭把能源武器化這一招踢鐵板

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40
輝瑞Paxlovid因高報價未納入中國醫保藥品清單。（路透）

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

2023-01-08 10:45

超人氣

更多 >
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳