中國年度十大易錯字 您是否也寫錯過「連花清瘟」？

「連花清瘟」常常被錯寫成「蓮花清瘟」。(中央社)

中國《咬文嚼字》雜誌編輯部11日發布了2022年十大語文差錯，包括「連花清瘟」誤為「蓮花清瘟」，「英國女王 」誤為「英國女皇」等，以語言文字反映了2022年時代熱點。

本次公布的十大語文差錯如下：

一，「踔厲奮發」的「踔」誤讀為zhuō，正確讀法是chuō。

二，中國載人航天工程的「天和核心艙 」誤為「天河核心艙」。

三，「連花清瘟」誤為「蓮花清瘟」。防疫藥品「連花清瘟」的「連花」二字分別指該藥品成分中的連翹和金銀花，二者均有清熱解毒的功能。「連花清瘟」的成分裏不含「蓮」。

四，數量減少誤用「倍」。量詞「倍」一般用於數目的增加，而不用於數目的減少。

五，「天然氣 」誤為「天燃氣」。俄烏衝突爆發後，天然氣價格暴漲。相關報道中，「天然氣」常被誤為「天燃氣」。

六，「不負眾望」誤為「不孚眾望」。

七，「英國女王」誤為「英國女皇」。2022年9月，英國女王伊麗莎白二世去世。英國實行君主立憲制，其國家元首稱「國王」。

八，「終止」誤為「中止」。

九，「霰彈槍」誤為「散彈槍」。2022年7月，日本前首相安倍晋三演講時被人用霰彈槍擊中身亡。

十，「莘莘學子」的「莘莘」誤讀為xīnxīn，應讀shēnshēn。

《咬文嚼字》是中國上海出版的月刊，1995年創刊，致力於介紹現實生活中的語文知識，糾正語言文字使用差錯，剖析語言文字現象等，在中國公眾間享有很高聲譽。