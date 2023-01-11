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山西2023年首趟中歐班列 開往俄羅斯沃爾西諾

記者林宸誼／即時報導
山西2023年首趟中歐班列，開往俄羅斯沃爾西諾。太原日報
山西2023年首趟中歐班列，開往俄羅斯沃爾西諾。太原日報

搭載著67個貨櫃的中歐班列日前駛出山西，預計兩周後抵達俄羅斯莫斯科沃爾西諾火車站，這是山西2023年開出的首趟中歐班列。

太原日報報導，滿載錳鐵、自行車、塑料管等貨物的中歐班列，6日從山西中鼎物流園鳴笛啟程，該趟班列共編組54車，搭載67個貨櫃，從二連浩特口岸出境，途經蒙古等國，16天左右抵達萬里外的俄羅斯沃爾西諾，這是山西2023年開出的首趟中歐班列。

今年是山西開行中歐班列的第6年。截至目前，山西已累計開行中歐班列644列，貨重67.99萬噸，形成了輻射「一帶一路」沿線13個國家28個城市的外貿新格局。

運輸的貨物品類主要包括太原地區的車輪、輪對、不鏽鋼、太陽能組件及調味品；大同的藥品；忻州的法蘭、高嶺土；朔州的陶瓷；晉中、運城地區的玻璃器皿、鑄件；陽泉的食品添加劑；呂梁的核桃；五寨的大理石、花崗岩等。

回程班列中，貨運全部到達中鼎物流園站，貨物品類包括木材、棉紗、電解銅。進口貨物品類有俄羅斯的木材、紙漿，捷克的原木，烏茲別克的電解銅、棉紗，哈薩克的精金粉。

俄羅斯 2023 一帶一路

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