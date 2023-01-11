我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

1/15全國貝果日 猜猜最受歡迎的貝果口味是…

感染高峰已過？中國N95口罩暴跌9成 每片不到一毛五

記者林茂仁／即時報導
中國N95口罩價格跳水，原本每片售價高達人民幣10元（約1.5美元）的N95口罩最近卻紛紛跳水跌破人民幣1元（約0.15美元），中國各大電商平台顯示，最近的N95口罩不僅現貨充足，而且價格低於人民幣1元的比比皆是。（路透）
中國N95口罩價格跳水，原本每片售價高達人民幣10元（約1.5美元）的N95口罩最近卻紛紛跳水跌破人民幣1元（約0.15美元），中國各大電商平台顯示，最近的N95口罩不僅現貨充足，而且價格低於人民幣1元的比比皆是。（路透）

中國N95口罩價格跳水，原本每片售價高達人民幣10元（約1.5美元）的N95口罩最近卻紛紛跳水跌破人民幣1元（約0.15美元），中國各大電商平台顯示，最近的N95口罩不僅現貨充足，而且價格低於人民幣1元的比比皆是。

一財網報導，在淘寶、拼多多等平台搜尋N95口罩，發現大多數口罩都降回「1元時代」，其中大量均價都在1元以內，按照不同規格有39.9元/60個、19.5元/30個及53.9元/100個等。而在12月中旬，耳掛式N95口罩的線上銷售價格多數在人民幣5元左右，甚至喊到人民幣10元，如今降幅高達90%。

去年12月的N95口罩價格飆升來自於強烈的防護需求。而進入到1月後，多地宣布感染高峰已過，很多居民已經感染或者是已經「陽康」（確診陽性後康復），對於用N95來進行嚴格防護的需求大幅減弱。

北京大學第一醫院感控處處長李六億在接受央視採訪時表示，醫用防護口罩（N95口罩）主要是在暴露於感染高風險的環境下佩戴的，比如說醫療機構的發熱門診、新冠定點醫院，這時候病原體的濃度是比較高的，但N95口罩戴的時間長了以後，人會感覺缺氧，長期的缺氧會容易產生疲勞，公眾在一般的低風險環境下是不用佩戴N95口罩的。

N95產量大增也是價格下跌的因素，據中國石油天然氣集團1月10日消息，大港石化目前已具備每小時生產聚丙烯纖維料11噸的能力，預計兩周內可完成4,000噸的生產任務。按照1噸聚丙烯可生產一次性醫用外科口罩90-100萬片，生產N95醫用防護口罩則大約到20-25萬片算，4,000噸聚丙烯可生產醫用外科口罩近40億片，生產N95醫用防護口罩近10億片。

中國工信部消費品工業司司長何亞瓊在去年12月29日的「疫情防控重點醫療物資保障情況」記者會上表示，針對N95口罩需求上升，工信部進一步加強N95口罩生產調度，加快推動企業釋放產能，調度企業範圍已由12月初的50家擴大到500餘家，企業日產能超過1.9億片，N95口罩可以保障足量供應。

口罩 石油 北京

上一則

接載逾37萬新冠患者 香港抗疫計程車功成身退

下一則

中國醫保未涵蓋Paxlovid新冠口服藥 官員：不影響用藥

延伸閱讀

接載逾37萬新冠患者 香港抗疫計程車功成身退

接載逾37萬新冠患者 香港抗疫計程車功成身退
世衛：防變種病毒蔓延 長途航班應戴口罩

世衛：防變種病毒蔓延 長途航班應戴口罩
余景天粉絲機場暴動 官媒批：誰給的底氣

余景天粉絲機場暴動 官媒批：誰給的底氣
WHO：新變種病毒蔓延 建議長途航班乘客佩戴口罩

WHO：新變種病毒蔓延 建議長途航班乘客佩戴口罩

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40
輝瑞Paxlovid因高報價未納入中國醫保藥品清單。（路透）

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

2023-01-08 10:45

超人氣

更多 >
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳