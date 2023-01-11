感染高峰已過？中國N95口罩暴跌9成 每片不到一毛五

中國N95口罩價格跳水，原本每片售價高達人民幣10元（約1.5美元）的N95口罩最近卻紛紛跳水跌破人民幣1元（約0.15美元），中國各大電商平台顯示，最近的N95口罩不僅現貨充足，而且價格低於人民幣1元的比比皆是。（路透）

中國N95口罩 價格跳水，原本每片售價高達人民幣10元（約1.5美元）的N95口罩最近卻紛紛跳水跌破人民幣1元（約0.15美元），中國各大電商平台顯示，最近的N95口罩不僅現貨充足，而且價格低於人民幣1元的比比皆是。

一財網報導，在淘寶、拼多多等平台搜尋N95口罩，發現大多數口罩都降回「1元時代」，其中大量均價都在1元以內，按照不同規格有39.9元/60個、19.5元/30個及53.9元/100個等。而在12月中旬，耳掛式N95口罩的線上銷售價格多數在人民幣5元左右，甚至喊到人民幣10元，如今降幅高達90%。

去年12月的N95口罩價格飆升來自於強烈的防護需求。而進入到1月後，多地宣布感染高峰已過，很多居民已經感染或者是已經「陽康」（確診陽性後康復），對於用N95來進行嚴格防護的需求大幅減弱。

北京 大學第一醫院感控處處長李六億在接受央視採訪時表示，醫用防護口罩（N95口罩）主要是在暴露於感染高風險的環境下佩戴的，比如說醫療機構的發熱門診、新冠定點醫院，這時候病原體的濃度是比較高的，但N95口罩戴的時間長了以後，人會感覺缺氧，長期的缺氧會容易產生疲勞，公眾在一般的低風險環境下是不用佩戴N95口罩的。

N95產量大增也是價格下跌的因素，據中國石油 天然氣集團1月10日消息，大港石化目前已具備每小時生產聚丙烯纖維料11噸的能力，預計兩周內可完成4,000噸的生產任務。按照1噸聚丙烯可生產一次性醫用外科口罩90-100萬片，生產N95醫用防護口罩則大約到20-25萬片算，4,000噸聚丙烯可生產醫用外科口罩近40億片，生產N95醫用防護口罩近10億片。

中國工信部消費品工業司司長何亞瓊在去年12月29日的「疫情防控重點醫療物資保障情況」記者會上表示，針對N95口罩需求上升，工信部進一步加強N95口罩生產調度，加快推動企業釋放產能，調度企業範圍已由12月初的50家擴大到500餘家，企業日產能超過1.9億片，N95口罩可以保障足量供應。