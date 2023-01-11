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「陽康」恢復需要時間 浙江3月前不舉行競技體育賽事

記者賴錦宏／即時報導
浙江省體育局決定在3月前不提倡舉辦競技性較強的體育賽事。（澎湃新聞）
浙江省體育局決定在3月前不提倡舉辦競技性較強的體育賽事。（澎湃新聞）

中國放開疫情防控後，不再對舉辦體育賽事有強制性要求，但出於染疫後需要一定時間恢復、期間不應開展劇烈運動的考量，浙江省體育局決定在3月前不提倡舉辦競技性較強的體育賽事。

據浙江省體育局官網九日發布，浙江省體育局競賽處負責人說，目前浙江省依然遵循「不禁止」、「不提倡」、「不舉辦」的原則，即不硬性禁止舉辦各類體育賽事，3月前不提倡舉行各類競技性較強體育賽事，以及各類省本級體育比賽3月前原則上不舉辦。

負責人指出，只要是競技比賽，都有一定強度。雖然已經放開，但由於「陽康」後，大多數人的身體狀態恢復需要一定時間，恢復期間不能開展劇烈運動。特別是青少年相關的比賽，組織方要充分考慮孩子們身體情況，等身體機能恢復後再舉辦。

負責人說，從多方面考慮，省體育局計劃在3月後面向全體觀眾開放各類體育賽事，屆時像省「迎春杯」游泳比賽、青少年錦標賽等去年延期的相關賽事也將陸續恢復。

中國去年底放寬疫情管控措施後，多地近期宣佈已度過第一波感染高峰。其中浙江省省長王浩星期一（9日）主持召開省疫情防控調度會說，當前浙江省第一波感染高峰已經平穩度過，接下來要聚焦防重症，全力以赴做好醫療救治工作，增強重症救治能力，確保應收盡收、應治盡治。

另據澎湃新聞，因疫情關係，原定於2022年9月10日至25日舉辦的杭州2022年亞運會；2022年7月19日亞奧理事會宣布將於2023年9月23日至10月8日舉辦，一月十日，浙江省委書記易煉紅、省長王浩批示，要全力以赴舉辦一屆史上最成功的亞運會，高質量完成競賽組織和保障工作，圓滿完成「家門口」參賽任務，高效利用亞運資源紅利，交出辦會精彩、辦賽出彩、參賽出色的高分報表。

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