廣州一輛BMW衝撞人群「反覆碾壓」 釀5死13傷

廣州一輛BMW休旅車衝撞人群，造成5死13傷。（取自微博）

中國廣州市今天驚傳開車蓄意撞人事件，一輛BMW休旅 車突然加速撞擊行人，之後又掉頭再衝撞一群人。警方事後逮捕試圖逃逸的22歲男駕駛，事件已造成5死13傷。

根據廣州公安 局通報，1月11日傍晚5時25分，廣州天河路體育東路口發生一起小車碰撞行人的交通事故，已造成5死13傷。目前，涉事司機溫某（男，22歲，廣東揭陽人）已被警方控制，事故正在進一步調查處理中。

綜合香港媒體報導，事發地點為廣州天河路體育東路口，萬菱匯廣場與正佳廣場交界處。當時一輛BMW休旅車衝撞行人，並不斷碾壓。

事件發生時間正值下班高峰期，地點亦為廣州人流量最高的路段。據目擊者發布影片顯示，該車輛在斑馬線處衝撞路人後，曾經停下，但又調整方向加速衝向另一邊人群，並反覆碾壓，之後便高速逃逸；有多名傷者躺在路邊等候救治。

有目擊者表示，肇事車車速並不快，但是那些等紅燈的人來不及躲避，有很多人被撞倒在路上，還有一個女孩倒在路上，一動不動，現場還有很多人在叫喊。

另一名目擊者表示，該車主在十字路口撞擊過後，還放下車窗，向街上撒錢。事故後，很快來了很多警車和救護車，傷者也迅速被送醫。