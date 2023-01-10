我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

殷勇：北京疫情已過高峰期 要給企業休養空間

記者葉文義／即時報導
北京市代市長殷勇接受央視訪問時表示，北京的疫情已經過了感染的高峰期。(取自央視)
北京市代市長殷勇接受央視訪問時表示，北京的疫情已經過了感染的高峰期。(取自央視)

北京市代市長殷勇表示，北京的疫情已經過了感染的高峰期，整個人群在免疫能力已經構築起了新的能力。他並稱，過去三年企業不容易，擬從稅收等方面給予「休養空間」。

中國從1月8日起將新型冠狀病毒感染調整為「乙類乙管」，殷勇接受央視訪問時表示，「乙類乙管」不是不管，政府仍然要擔當起疫情防控的相關責任。

他說，下一階段要科學地構建疫情的監測預警體系，包括一些哨點、醫院發熱門診等，對於新的變異病毒加強監測，防止有變異以後可能會衝擊目前已經恢復正常的社會生產和生活。

殷勇還說，要觀察疫情在社區的傳播方式和管道，包括監測排汙等，尤其是新的變種病毒可能帶來的影響。要繼續推動疫苗接續接種，對於一些有重症風險的人群，可以及時提前進行一些醫療的干預措施。

同時，殷勇指出，要構建整個社會正常生產生活的服務保障能力，包括快遞、外賣在內的重點行業，要幫助這些企業做好防護，以及人力上的準備。

他還提到要加大對企業的扶持力度，過去三年企業很不容易，承擔了整個防疫的大量社會成本，要給企業一個休養生息的空間，讓企業能夠有進一步發展的空間，在確定今年的經濟增長、稅收指標與企業相關的時候，都會考慮讓企業能夠有進一步的資源、財力等，去恢復和發展。

疫情 北京 變種病毒

上一則

專家預期 上海新冠重症高峰可能在2、3周出現拐點

下一則

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

延伸閱讀

中國家樂福數量去年大減1/4 北京分店也快捱不住

中國家樂福數量去年大減1/4 北京分店也快捱不住
「白紙運動」導致防疫轉彎 新華社萬字文認了？

「白紙運動」導致防疫轉彎 新華社萬字文認了？
清華大學研究：男人少喝汽水可樂 否則小心頂上無毛

清華大學研究：男人少喝汽水可樂 否則小心頂上無毛
「回到疫情前了」中國重開國門 入境免隔離只需30分鐘

「回到疫情前了」中國重開國門 入境免隔離只需30分鐘

熱門新聞

馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40
輝瑞Paxlovid因高報價未納入中國醫保藥品清單。（路透）

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

2023-01-08 10:45

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼