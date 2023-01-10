殷勇：北京疫情已過高峰期 要給企業休養空間

北京市代市長殷勇接受央視訪問時表示，北京的疫情已經過了感染的高峰期。(取自央視)

北京 市代市長殷勇表示，北京的疫情 已經過了感染的高峰期，整個人群在免疫能力已經構築起了新的能力。他並稱，過去三年企業不容易，擬從稅收等方面給予「休養空間」。

中國從1月8日起將新型冠狀病毒感染調整為「乙類乙管」，殷勇接受央視訪問時表示，「乙類乙管」不是不管，政府仍然要擔當起疫情防控的相關責任。

他說，下一階段要科學地構建疫情的監測預警體系，包括一些哨點、醫院發熱門診等，對於新的變異病毒加強監測，防止有變異以後可能會衝擊目前已經恢復正常的社會生產和生活。

殷勇還說，要觀察疫情在社區的傳播方式和管道，包括監測排汙等，尤其是新的變種病毒 可能帶來的影響。要繼續推動疫苗接續接種，對於一些有重症風險的人群，可以及時提前進行一些醫療的干預措施。

同時，殷勇指出，要構建整個社會正常生產生活的服務保障能力，包括快遞、外賣在內的重點行業，要幫助這些企業做好防護，以及人力上的準備。

他還提到要加大對企業的扶持力度，過去三年企業很不容易，承擔了整個防疫的大量社會成本，要給企業一個休養生息的空間，讓企業能夠有進一步發展的空間，在確定今年的經濟增長、稅收指標與企業相關的時候，都會考慮讓企業能夠有進一步的資源、財力等，去恢復和發展。