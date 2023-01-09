中再發「戰鷹繞台」戰訓MV 中網友：唱最柔的歌 丟最烈的彈

配合對台演訓，解放軍東部戰區微博9日晚間發布「戰訓MV」：《我的戰鷹繞著寶島飛》。（影片截圖）

解放軍 東部戰區8日深夜宣布，在台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。東部戰區微博 9日晚間又發布戰訓MV「我的戰鷹繞著寶島飛」。MV諸多片段應為解放軍機艦繞台時拍攝的畫面，歌曲並稱共軍 戰機繞台是「捎來故鄉的思念」。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅8日深夜11時許宣布，「1月8日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、『台獨』分裂勢力勾連挑釁行徑」。

國防部表示，自1月8日6時至9日6時止，國軍偵獲共機57架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中有28架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

9日6時至10日6時，國軍再偵獲共機11架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域7架次；共艦3艘次，持續在台海周邊活動。

解放軍東部戰區微博則於9日晚間7時許發布「東部戰區戰訓MV：戰鷹繞著寶島飛，親人輕聲喚你歸」。這則微博也登上微博熱搜榜，截至10日上午10時，已有近51萬次觀看。

這部戰訓MV的歌曲「我的戰鷹繞著寶島飛」，將已故阿美族國寶級歌手郭英男演唱的「老人飲酒歌」作為背景音樂。MV搭配多段共軍機艦繞台畫面，歌詞唱道：「我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸。我的戰鷹繞著寶島飛，繞著寶島飛，把每朵親愛的雲塞進我心扉」。

影音來源：解放軍東部戰區微博

有中國網友在這則微博下方留言稱，「唱最柔的歌，丟最烈的彈」；「有句話怎麼說來著，用最溫柔的語氣說最狠的話，你就說回不回家吧？不回打斷腿」。還有網友呼籲，這首歌應該上今年央視春晚。

不過，解放軍東部戰區9日晚間發布的「我的戰鷹繞著寶島飛」MV並非這首歌的首發。2019年2月3日，解放軍空降兵部隊的官方微信就已發布過「我的戰鷹繞著寶島飛」MV。