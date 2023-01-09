中韓外長通電話 秦剛關切韓限制中國入境措施

中國新任外長秦剛9日分別與俄羅斯、巴基斯坦、南韓外長通電話。（中新社）

中國新任外長秦剛 9日與南韓 外長朴振通電話。據中國外交部官網消息，秦剛對韓方近期對自華入境人員採取臨時限制措施表達關切，希望韓方秉持客觀、科學的態度。韓聯社則報導，朴振表示，韓政府依據科學加強針對自華入韓人員的防疫措施。雙方決定為共同解決抗擊新冠疫情、推動經濟復甦等地區乃至國際性問題而保持溝通。

南韓政府自本月2日起，要求所有自中國入境的人員在抵達南韓後接受核酸檢測 ；5日起要求登機前提交行前48小時內核酸檢測陰性證明，或行前24小時內醫療機構開具的抗原檢測（快篩）陰性證明。

韓聯社指出，4日自中國大陸入境南韓人員的「落地檢」陽性率為31.4%，5日降至12.6%，6日回升至以23.5%，7日再次回落至14.8%。

秦剛9日分別與俄羅斯外長、巴基斯坦外長和南韓外長通電話。在與南韓外長通電話時秦剛說，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的夥伴。中韓關係健康穩定發展符合雙方共同利益，是雙方持續努力的大方向。

中國外交部稱，雙方還就朝鮮半島局勢交換了意見。

韓聯社則報導，中韓兩國外長9日晚間8時30分許起進行了約50分鐘的對話。兩國外長在通話中商定，為切實落實兩國領導人去年11月G20峰會期間舉行雙邊會談時達成的重要共識而緊密合作。雙方決定進一步加強外長間的例行對話，並互相發出訪問邀請。

與此同時，雙方還商定推進韓中外交安全「2+2」對話、副部長戰略對話、副部級人文交流促進委員會會議等事宜。雙方並決定，努力推動兩國在供應鏈對話、自貿協定後續磋商、霧霾及氣候變化等經濟、社會領域的合作取得實質性成果。

針對朝鮮半島局勢，朴振強調，遏制北韓發起新一輪挑釁，並促其走上無核化對話軌道，符合韓中兩國的共同利益。朴振呼籲中方為維護朝鮮半島和平穩定發揮建設性作用，雙方商定就半島問題保持各層級的溝通與合作。

中國外交部新聞稿指出，秦剛9日應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，拉夫羅夫祝賀秦剛就任中國外長並表示期待與秦剛建立良好工作關係，推動俄中全面戰略協作夥伴關係不斷取得新成果。雙方還就烏克蘭危機等交換了看法。

秦剛應約同巴基斯坦外長比拉瓦爾通電話時除表示，願不斷深化中巴傳統友誼，攜手構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。秦剛也強調，中方高度關注在巴中國公民的安全，希望巴方繼續採取有力的安保措施。