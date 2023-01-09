專注小米造車 雷軍再卸小米關聯公司兩職

小米集團董事長雷軍曾經表示願意押上人生所有累積的戰績和聲譽，「為小米汽車而戰」。（小米集團）

小米 集團董事長雷軍再卸兩職位。綜合陸媒報導，中國企業資訊平台天眼查訊息顯示，小米影業有限責任公司6日發生工商變更，雷軍退出董事長職務，洪鋒退出董事職務；與此同時，北京 田米科技有限公司6日也發生工商變更，雷軍、王川卸任董事，同時主要人員新增孫謙。雷軍此舉似乎將重心更加專注於造車事務上。

據公開資料顯示，小米影業有限責任公司成立於2016年6月，註冊資本人民幣5,000萬元，法定代表人為王川，經營範圍包括廣播電視節目製作、電影發行、演出經紀等；北京田米科技有限公司成立於2015年7月，法定代表人、執行董事、經理為張峰，註冊資本人民幣245萬，該公司為小米筆記本生態鏈企業。

目前雷軍已退出多家小米關聯公司職務。包括小米電子軟件董事長，四川銀米科技董事長，小米互娛執行董事，小米有品公司董事等。

針對雷軍退出多家小米關聯公司一事，小米公關總經理王化去年12月14日在微博回應指出，該行為是正常變更。他表示，雷軍今年的精力主要放在了造車相關的事務上面，高管們已經可以分擔相關的一些工作和職責，這是一個姿態，更是一個行動。

此前，小米高管層歷經變動。雷軍在去年12月底發布內部信稱小米總裁及合夥人王翔將於該年底正式卸任退休 ，之後繼續作為高級顧問為小米服務，盧偉冰將於同日接任成為新一任集團總裁；3日，雷軍再發內部信稱小米集團正式晉升盧偉冰為集團總裁，同時晉升王曉雁、屈恆和馬驥為集團副總裁。

在小米造車進度上，綜合近期陸媒消息，小米暫定首款車型內部代號Modena 摩德納的中型溜背式轎車，分為兩個版本：一個版本預計定價在人民幣26萬至30萬元區間，另一個版本在人民幣35萬元以上。對於上述消息，小米回應小米汽車項目進展順利，首款車型2024年上半年量產。