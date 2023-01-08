中國疾控局：春節期間盡量不辦大規模聚集活動

中國疾控局官員要求，春節期間盡量不舉辦大規模聚集活動。（中新社資料照）

春節將近，中國疾病預防控制局呼籲各地，盡量不舉辦大規模廟會等活動，也建議民眾盡量不舉辦大規模家庭聚集活動。

針對春節期間民眾是否可以像疫情 前一樣聚會聚餐、聚集性活動需要注意什麼，中國疾控局傳防司司長雷正龍8日在第十版冠病防控方案記者會上給出上述建議。

雷正龍說，專家研判認為，中國有部分地方疫情流行的高峰與春運及農曆新年假期部分重合，加上農曆新年期間人員流動大、聚集性活動多，特別是室內活動增多，將進一步增大疫情傳播的風險，增加節日期間疫情防控的難度和複雜性。

雷正龍針對這一情況給出三點建議，包括倡導民眾避免前往疫情高流行地區探親旅遊，倡導疫情高流行地區的群眾減少出行，老年人及有嚴重基礎疾病的人應該盡量避免出行。

他還建議，盡量不要舉辦大規模家庭聚集活動，減少親朋聚餐、聚會的規模、人數，縮短聚會總時間，加強自我防護；同時，各地應根據疫情情況，盡量不舉辦大規模的廟會，大型室內文藝演出、展銷等活動，減少農村集市的規模和頻率，落實通風、消毒等防控措施。

雷正龍說，建議各地應該根據當地疫情形勢和實際情況，及時發布疫情預警信息和出行的安全提示，指導民眾合理安排出行計劃；同時，也呼籲民眾關注當地節日期間的疫情防控要求，自覺落實疫情防控措施。

中國1月8日再次大幅放寬疫情管控措施，包括重開邊境 及恢復冠病「乙類乙管」。不過，中國國家衛生健康委強調，實施「乙類乙管」不是放開不管，而是通過更加科學、精準、高效做好疫情防控，更好統籌疫情防控和經濟社會發展。