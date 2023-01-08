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核酸盛世變末世 重慶檢測業員工不滿被裁 包圍工廠

2023清單存錢篇／短期國庫券 利率比定存還高

核酸盛世變末世 重慶檢測業員工不滿被裁 包圍工廠

中央社台北8日電
核酸檢測員。示意圖。（中新社）
核酸檢測員。示意圖。（中新社）

中國鬆綁防疫措施後核酸檢測業瞬間熄火，盛世變末世，並帶來一波失業潮。一家位在重慶的核酸企業近日因生意慘淡而大規模裁員，引發反彈。失業員工包圍廠區抗議，並與警方發生衝突。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零防疫大轉彎，嚴苛措施鬆綁放寬，多數核酸檢測亭被裁撤或停用，官方政策主旋律從常態化核酸檢測轉為「非必要不做核酸檢測」，「核酸盛世」一轉眼成了「核酸末世」。企業營運遇到困境，第一個被開刀的就是基層員工。

據港媒報導，生產快篩試劑、核酸檢測儀器的重慶市中元匯吉藥廠，近日在沒有溝通的情形之下無預警裁員千人，其中多數為薪資較低、仲介安排的臨時工。此舉引發被裁員工不滿，7日起包圍廠區抗議，隨後更與警方發生衝突。

據報導，抗議發生不久後，大批警員到場維持秩序，期間有身穿制服的人員將示威者壓制在地，另有一名派出所副所長被群眾毆打。昨晚，大批警員穿著防暴裝備進場，雙方進一步發生暴力衝突，期間有救護車到場。

針對被裁的人數，報導提到有數千人，不過根據推特上部分網友表示，上街抗議的總人數破萬人，可能都是被裁的員工。

關注中國時事的推特帳號「李老師不是你老師」於7日起陸續發布現場的影片與照片，其中一支影片可以看見現場抗議民眾向持續進逼的鎮暴警察丟擲物品，另一支影片中則有警方壓制抗爭者的畫面。還有一短影片，抗議群眾與警方對峙，並大喊「還錢」。

綜合推特上的各方訊息顯示，雙方的衝突到了晚間趨於緩和，不少抗議民眾席地而坐並燃燒防護服、快篩試劑盒與各種能取得的易燃物品取暖，警方則撤離部分人員，留下一些人維持秩序。

據「李老師不是你老師」發布，今天凌晨，一些仲介介入斡旋後同意發放人民幣6000元（約新台幣2萬6400元）的工資，抗議民眾領完錢後就離開現場；然而另有仲介只願發放2000元，因此還有不少人留在現場僵持。

根據網上流傳的影片，直到今天上午還有不少勞工在廠區附近靜坐抗議。

檢測 裁員 推特

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