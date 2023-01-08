談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

輝瑞Paxlovid因高報價未納入中國醫保藥品清單。（路透）

中國國家醫療保障局醫藥管理司說，輝瑞 治療冠病的口服藥Paxlovid未能被納入中國國家基本醫療保險 最新藥品清單，談判因藥物高報價沒有成功。

據環球網報導，中國國家醫保 藥品目錄談判工作8日結束。中國國家醫療保障局醫藥管理司負責人說明了新冠治療藥品參與醫保藥品目錄談判有關情況。

負責人說，今年共有阿茲夫定片、奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（即Paxlovid）、清肺排毒顆粒三種冠病治療藥品通過企業自主申報、形式審查、專家評審等程序，參與了談判。其中，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒談判成功，Paxlovid因生產企業輝瑞公司報價高未能成功。

負責人說，雖然Paxlovid未能通過談判納入醫保目錄，但根據近期中國國家醫保局會同有關部門聯合印發的《關於實施「乙類乙管」後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知》要求，《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》中的所有治療性藥物，包括Paxlovid、阿茲夫定片、莫諾拉韋膠囊、散寒化溼顆粒等，中國全國醫保都將臨時性支付到2023年3月31日。在此期間，新冠病毒感染的參保患者使用這些藥品均可享受醫保報銷政策。

此外，中國國產阿茲夫定片、清肺排毒顆粒經過本次談判納入中國國家醫保藥品目錄後，國家醫保藥品目錄內治療發燒、咳嗽等新冠症狀的藥品已達600餘種。