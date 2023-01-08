我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

「中開國門」北京迎首批境外客 香港陸生：通關30分鐘

中國解封 中客回流國際 這4個地方可望受惠最多

編譯林聰毅／綜合外電
隨著中國政府重新開放邊境，預計今年夏天每月將有600萬人次中國旅客出境前往世界各地。路透
隨著中國政府重新開放邊境，預計今年夏天每月將有600萬人次中國旅客出境前往世界各地。路透

在新冠疫情之前的幾年裡，中國是世界上最重要的國際旅客來源。光是2019年，1.55億名中客在境外消費就超過了2500億美元。

隨著中國基本上關閉邊界，中客龐大消費在過去三年劇降。 但隨著中國在上周日（8日）重新開放，數百萬遊客準備重返世界舞台，為全球旅宿業的復甦帶來了莫大的希望。

分析師指出，儘管國際旅行可能不會馬上回到新冠疫情前的水準，但依賴中客的公司、產業和國家都將在2023年受惠。

中國解封今夏中客每月出境估約600萬人次

麥肯錫深圳辦事處合夥人沈思文（Steve Saxon）表示，2019年終國平均每月出境的航空旅客約1,200萬人次，但在疫情期間，這個數字銳減了95%。 他預計，到今年夏季，這個數字將恢復到每月約600萬人次。

像艾咪·盧 (Emmy Lu)這類有錢的中國年輕人，就是這股旅遊潮背後的推手。她告訴有線電視新聞網（CNN）：「我很高興（重新開放）！」「因為疫情，這些年只能在國內各地逛逛。」

這位30歲年輕人說：「只是我在國內待的時間有點久了。我真的很期待解禁，這樣我就可以去一些地方玩了！」她並表示最想去日本和歐洲。

隨著中國政府宣布從1月8日起不再對入境旅客實施檢疫隔離，在Trip.com的國際航班和住宿的搜尋量立即創下三年新高。根據這家旅遊網站，今年農曆新年假期（1月21日至27日）期間的海外旅行預訂數，比一年前飆升了540%。每筆預訂的平均支出增加了32%。

中客的主要目的地在亞太地區，包括澳洲、泰國、日本和香港。美國和英國也擠進中客想去目的地的前十名。

道明證券宏觀策略師艾力克斯．呂（Alex Loo）表示：「過去一年......（銀行）存款的快速增長顯示中國家庭積累了大量現金。」他並表示，頻繁的封鎖限制的家庭支出。他說，中國消費者可能會出現「報復性消費」，類似去年初許多已開發市場重新開放時的情況。

港、越、泰、星將受惠最多

這對許多受疫情打擊的經濟體來說是項好消息。高盛分析師表示：「我們估計，如果中國的旅遊服務進口恢復到2019年的水準，香港、泰國、越南和新加坡將受惠最多。」

高盛的分析說表示，香港是世界上遊客最多的城市，2019年有近5,600萬人次到訪，其中大部分來自中國。隨著出口和旅遊收入的增加，估計將挹注7.6%的香港國內生產毛額（GDP）；泰國及新加坡分別將獲挹注2.9%及1.2%的GDP。

根據凱投宏觀（Capital Economics）的研究，其他地方包括柬埔寨、模里西斯、馬來西亞、台灣、緬甸、斯里蘭卡、南韓和菲律賓，也可能從中客的回流中受惠。

儘管最近幾周中國境內疫情大爆發，但其他幾個依賴旅遊業的東南亞國家對中客的入境規定相對寬鬆，包括泰國、印尼、新加坡和菲律賓在內。泰國官員說：「這是我們可以加速經濟復甦的機會之一。」紐西蘭還免除了對中客的檢測要求，在疫情前，中客是該國第二大旅遊收入來源。

但其他政府則較為謹慎。迄今美國、德國、法國、加拿大、日本、澳洲和南韓等近十幾個國家已強制篩檢。歐盟上周「強烈鼓勵」其成員國要求來自中國的遊客在抵達前須有陰性檢測證明。

中國解封邊境、大批中客將回流國際舞台，香港、越南、泰國及新加坡等四地區可望最惠最...
中國解封邊境、大批中客將回流國際舞台，香港、越南、泰國及新加坡等四地區可望最惠最多。美聯社

疫情 泰國 香港

上一則

紅眼藍兔郵票「真身」公仔 嚇到小孩…喊撤

下一則

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

延伸閱讀

中港通關 李家超：香港會更活躍 我希望多去廣東交流

中港通關 李家超：香港會更活躍 我希望多去廣東交流
「中開國門」北京迎首批境外客 香港陸生：通關30分鐘

「中開國門」北京迎首批境外客 香港陸生：通關30分鐘
春運啟動 中國恐掀更大染疫潮

春運啟動 中國恐掀更大染疫潮
復常首團 廣東企業逾千人參加香港玩具展

復常首團 廣東企業逾千人參加香港玩具展

熱門新聞

圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40
雲南小伙的爺爺和爸媽5天內相繼離世，鄰里發起捐助。(取材自極目新聞)

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

2023-01-06 08:00
香港著名作曲家顧嘉煇3日在加拿大離世，享耆壽92歲。(取材自維基百科)

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

2023-01-04 01:01
綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。(美聯社)

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

2023-01-01 15:32

超人氣

更多 >
蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋
逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多
獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人
放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價
叫不出名字 「那個病」突然來了…全村懵 醫生束手無策

叫不出名字 「那個病」突然來了…全村懵 醫生束手無策