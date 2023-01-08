中國控Sony微博屢辱華 賀卡「有尼更精采」也被刪

索尼中國賀卡「2023年有尼更精彩」被刪除。（取材自推特）

中國指控日本索尼 集團（Sony）微博 一再辱華而強制禁言，連賀卡「2023 年有尼更精采」也被刪除，中共共青團抨其三番作妖，挑戰中國人民底線，但有網友表示此舉曝露官方「自卑又敏感」。

綜合中媒報導，1月4日晚間，索尼（中國）官方微博的帳號因違反相關法律法規，處於禁言狀態。有網友指出，去年10月12日為烈士邱少雲忌日，索尼中國當天發表的內容，疑似影射侮辱烈士。

據了解，2022年10月12日，索尼中國官方微博發了一條微博，內容是「待到山花爛漫時，她在叢中笑」，這句詩原意是用冰雪襯托梅花，象徵在艱難環境下克服一切困難的不屈意志，但被指配發的圖片有十足惡意，在一團紅色花簇的正中央放了一個狗頭，圖片構圖竟與烈士邱少雲犧牲時的場景高度雷同。

中共共青團7日在官方微博點名「索尼中國帳號屢次三番作妖，該罰！」，並稱其帳號疑因涉嫌侮辱烈士被禁言，實際上這樣別有用心的設計並非巧合，也不是第一次挑戰中國人民的底線。

不過，有中國網友反指這樣對索尼中國的指控理由牽強，「色彩構圖說實話聯想不到一起，和辱華八竿子沒關係」，另有網友稱，邱少雲少有人知，此舉反曝露出「自卑又敏感」。

中媒強調，這並非索尼中國首次犯錯，稱其每到重要節點都會出來「作妖」；舉例2019年12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日當天，索尼推出了新款降噪耳機還喊出了「從不妥協」的口號。

另2021年6月30日索尼中國發布，指新機將於7月7日晚上10時發布，而這正是1937年「七七事變」的發生時間，相關巧合隨即引發中國網友的質疑和憤怒。

隨後北京市朝陽區市場監督管理局以違反「中華人民共和國廣告法」開罰索尼（中國）人民幣100萬元。

除這些事件外，也有網友發現索尼中國微博賀年圖片也因不明原因遭刪，圖片以兔子為主角，寫下2023「有尼」更精采。對此，有網友表示，或許因為「維尼」是在中國被查禁的中國領導人習近平綽號。