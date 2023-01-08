我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區亞裔女屋主手擒入室男賊 被推倒再起身相搏

時報廣場跨年砍3警 19歲嫌被控18項罪名恐終身監禁

中國控Sony微博屢辱華 賀卡「有尼更精采」也被刪

中央社／台北8日電
索尼中國賀卡「2023年有尼更精彩」被刪除。（取材自推特）
索尼中國賀卡「2023年有尼更精彩」被刪除。（取材自推特）

中國指控日本索尼集團（Sony）微博一再辱華而強制禁言，連賀卡「2023年有尼更精采」也被刪除，中共共青團抨其三番作妖，挑戰中國人民底線，但有網友表示此舉曝露官方「自卑又敏感」。

綜合中媒報導，1月4日晚間，索尼（中國）官方微博的帳號因違反相關法律法規，處於禁言狀態。有網友指出，去年10月12日為烈士邱少雲忌日，索尼中國當天發表的內容，疑似影射侮辱烈士。

據了解，2022年10月12日，索尼中國官方微博發了一條微博，內容是「待到山花爛漫時，她在叢中笑」，這句詩原意是用冰雪襯托梅花，象徵在艱難環境下克服一切困難的不屈意志，但被指配發的圖片有十足惡意，在一團紅色花簇的正中央放了一個狗頭，圖片構圖竟與烈士邱少雲犧牲時的場景高度雷同。

中共共青團7日在官方微博點名「索尼中國帳號屢次三番作妖，該罰！」，並稱其帳號疑因涉嫌侮辱烈士被禁言，實際上這樣別有用心的設計並非巧合，也不是第一次挑戰中國人民的底線。

不過，有中國網友反指這樣對索尼中國的指控理由牽強，「色彩構圖說實話聯想不到一起，和辱華八竿子沒關係」，另有網友稱，邱少雲少有人知，此舉反曝露出「自卑又敏感」。

中媒強調，這並非索尼中國首次犯錯，稱其每到重要節點都會出來「作妖」；舉例2019年12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日當天，索尼推出了新款降噪耳機還喊出了「從不妥協」的口號。

另2021年6月30日索尼中國發布，指新機將於7月7日晚上10時發布，而這正是1937年「七七事變」的發生時間，相關巧合隨即引發中國網友的質疑和憤怒。

隨後北京市朝陽區市場監督管理局以違反「中華人民共和國廣告法」開罰索尼（中國）人民幣100萬元。

除這些事件外，也有網友發現索尼中國微博賀年圖片也因不明原因遭刪，圖片以兔子為主角，寫下2023「有尼」更精采。對此，有網友表示，或許因為「維尼」是在中國被查禁的中國領導人習近平綽號。

根據中國官媒人民網資訊，邱少雲被認為是中國「抗美援朝」志願軍一級英雄。

索尼中國微博遭禁言。（取材自推特）
索尼中國微博遭禁言。（取材自推特）

索尼 微博 2023

上一則

中國春運啟動恐掀更大染疫潮 億萬人渴望回鄉又犯愁

下一則

貨車撞出殯隊伍 江西南昌嚴重車禍已19死20傷

延伸閱讀

還沒完？汪小菲又暴走 深夜直播飆罵「大S噁心」

還沒完？汪小菲又暴走 深夜直播飆罵「大S噁心」
中國抖音網紅神似習近平 網笑：長得有點「辱華」

中國抖音網紅神似習近平 網笑：長得有點「辱華」
Angelababy被爆約會已婚關喆 酒吧同歡還去滑雪

Angelababy被爆約會已婚關喆 酒吧同歡還去滑雪
港星盧海鵬之弟 盧海潮病逝享壽77歲

港星盧海鵬之弟 盧海潮病逝享壽77歲

熱門新聞

圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40
雲南小伙的爺爺和爸媽5天內相繼離世，鄰里發起捐助。(取材自極目新聞)

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

2023-01-06 08:00
香港著名作曲家顧嘉煇3日在加拿大離世，享耆壽92歲。(取材自維基百科)

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

2023-01-04 01:01
綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。(美聯社)

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

2023-01-01 15:32

超人氣

更多 >
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特
蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋
逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多
麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？
歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

歷經4天、15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長