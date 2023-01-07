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中國解封陸客湧向全球 東南亞國家喊歡迎 幾乎沒管制

記者陳言喬／即時報導
中國大陸邊境解封，柬埔寨「熱烈歡迎中國遊客到訪」。圖為早前的陸客。（柬中時報）
中國大陸邊境解封，柬埔寨「熱烈歡迎中國遊客到訪」。圖為早前的陸客。（柬中時報）

疫情三年後，中國大陸8日邊境解封，成千上萬的陸客將奔向全世界，但有超過20國對中國大陸實施旅遊管制措施，主要集中在西方各國；東南亞國家幾乎都沒有管制措施，有的還喊出「熱烈歡迎中國遊客的到來」口號。

目前包括美、日、韓、印度、澳洲、加拿大、義大利、西班牙、法國、德國、瑞典、希臘、英國、荷蘭、比利時、盧森堡、葡萄牙、以色列、卡達、摩洛哥、馬來西亞等國，對中國大陸遊客採取多種形式的核酸篩檢等管制措施，但當中有部分國家仍表示歡迎中國遊客到來。

也有許多國家明確表達不會跟進任何陸客入境管制的規定，波蘭和保加利亞拒絕按照歐盟建議採取管制，紐西蘭稱不會因為來自中國旅客構成的「最小公共衛生風險」而採取新措施。

未對中國採取管制措施的多為與中國大陸外交關係良好的國家，包括非洲、中南美洲、中東與東南亞多國。

東南亞各國中除馬來西亞稱對陸客實施發燒檢測外，其餘10多國均未採取管制措施，並稱歡迎中國遊客到訪，例如柬埔寨旅遊部表示，柬埔寨已做好準備，熱烈歡迎中國遊客的到來。柬國總理洪森先前表示，柬埔寨不會對中國旅客採取任何限制，他並預測今年柬埔寨有望接待200萬人次中國遊客，如果中國遊客回流，今年柬經濟將取得高速增長。

中國大陸邊境解封，除陸客可出國旅遊，也有許多來自各國的人士進入中國。圖為加拿大多...
中國大陸邊境解封，除陸客可出國旅遊，也有許多來自各國的人士進入中國。圖為加拿大多倫多機場準備飛往上海的中國東方航空辦票櫃台前的排隊旅客。（中新社）

東南亞 義大利 邊境

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