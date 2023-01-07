中國解封陸客湧向全球 東南亞國家喊歡迎 幾乎沒管制

中國大陸邊境解封，柬埔寨「熱烈歡迎中國遊客到訪」。圖為早前的陸客。（柬中時報）

疫情三年後，中國大陸8日邊境 解封，成千上萬的陸客將奔向全世界，但有超過20國對中國大陸實施旅遊管制措施，主要集中在西方各國；東南亞 國家幾乎都沒有管制措施，有的還喊出「熱烈歡迎中國遊客的到來」口號。

目前包括美、日、韓、印度、澳洲、加拿大、義大利 、西班牙、法國、德國、瑞典、希臘、英國、荷蘭、比利時、盧森堡、葡萄牙、以色列、卡達、摩洛哥、馬來西亞等國，對中國大陸遊客採取多種形式的核酸篩檢等管制措施，但當中有部分國家仍表示歡迎中國遊客到來。

也有許多國家明確表達不會跟進任何陸客入境管制的規定，波蘭和保加利亞拒絕按照歐盟建議採取管制，紐西蘭稱不會因為來自中國旅客構成的「最小公共衛生風險」而採取新措施。

未對中國採取管制措施的多為與中國大陸外交關係良好的國家，包括非洲、中南美洲、中東與東南亞多國。