中國解封陸客湧向全球 東南亞國家喊歡迎 幾乎沒管制
疫情三年後，中國大陸8日邊境解封，成千上萬的陸客將奔向全世界，但有超過20國對中國大陸實施旅遊管制措施，主要集中在西方各國；東南亞國家幾乎都沒有管制措施，有的還喊出「熱烈歡迎中國遊客的到來」口號。
目前包括美、日、韓、印度、澳洲、加拿大、義大利、西班牙、法國、德國、瑞典、希臘、英國、荷蘭、比利時、盧森堡、葡萄牙、以色列、卡達、摩洛哥、馬來西亞等國，對中國大陸遊客採取多種形式的核酸篩檢等管制措施，但當中有部分國家仍表示歡迎中國遊客到來。
也有許多國家明確表達不會跟進任何陸客入境管制的規定，波蘭和保加利亞拒絕按照歐盟建議採取管制，紐西蘭稱不會因為來自中國旅客構成的「最小公共衛生風險」而採取新措施。
未對中國採取管制措施的多為與中國大陸外交關係良好的國家，包括非洲、中南美洲、中東與東南亞多國。
東南亞各國中除馬來西亞稱對陸客實施發燒檢測外，其餘10多國均未採取管制措施，並稱歡迎中國遊客到訪，例如柬埔寨旅遊部表示，柬埔寨已做好準備，熱烈歡迎中國遊客的到來。柬國總理洪森先前表示，柬埔寨不會對中國旅客採取任何限制，他並預測今年柬埔寨有望接待200萬人次中國遊客，如果中國遊客回流，今年柬經濟將取得高速增長。
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