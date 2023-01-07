買貴了 中國車主抗議特斯拉降價：退錢

鄭州的車主在特斯拉門市不斷喊著退費。路透

上百名特斯拉 車主周末聚集在該公司設在中國的展示間和交車中心，這可不是一般「車聚」，他們高喊著把錢還來、爭取著他們沒享受到的購車優惠，顯然非常不滿特斯拉日前調降車價的決定，讓他們覺得自己先前吃了虧，買貴了。

路透報導，約莫200名不久前才購買特斯拉Model Y和Model 3的車主，7日聚集在上海的特斯拉交付中心發動抗議，因為他們不滿特斯拉6日調降售價的決定；這已是這家美國電動車 大廠在當地三個月內第二次降價。

許多人說，他們先前以為，去年底才剛降價來刺激銷售、支持上海廠產量的特斯拉，不會再突然如此大幅降價，加上北京 當局的國家電動車補貼會在2022年底到期，也促使許多人趕在那之前做出買車的決定。

社群媒體上的影片顯示，鄭州、深圳等其他城市的特斯拉門市和交車中心，也有抗議者聚集，代表有不少地區的特斯拉車主都對此反彈。

例如，有個影片拍到鄭州的車主在特斯拉門市不斷喊著退費。另一個影片更拍到北京有警察到現場，驅趕聚在特斯拉門市外的人群。

特斯拉中國官網6日無預警將國產車型大降價，如今這些車款比去年9月的價格低了13~24%。分析師指出，此舉可能是為了促銷，畢竟特斯拉去年12月在中國的銷量銳減。