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歐盟籲中客入境須持陰性證明 中官方：將採取相應措施

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部發言人毛寧6日表示，「針對有些國家出台不合理的做法，中方將結合疫情情況和防控需要，按照對等原則採取相應措施」。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）
中國外交部發言人毛寧6日表示，「針對有些國家出台不合理的做法，中方將結合疫情情況和防控需要，按照對等原則採取相應措施」。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）

中國疫情持續發展之際，有數個國家已推出針對中國入境旅客的檢疫要求，而歐盟日前開會後敦促成員國要求自中國入境旅客提供48小時核酸陰性證明。中國外交部對此回應稱，各國防疫措施不應有歧視性做法，更不應借機搞政治操弄，同時強調「將會採取相應措施」。

中國外交部發言人毛寧6日下午在例行記者會上就歐盟上述要求表示，近期歐盟不少成員國向中方表示，熱烈歡迎來自中國的遊客到訪，不會採取任何限制性措施。歐洲疾控中心（CDC）等專業機構此前也明確表示，對來自中國的旅客施加限制措施不合理。「歐盟應當多聽聽這些理性的聲音，客觀公正看待中國疫情防控形勢」。

毛寧強調，各國的防疫措施應當科學適度，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作，「不應有歧視性做法，更不應借機搞政治操弄。針對有些國家不合理的做法，中方將結合疫情情況和防控需要，按照對等原則採取相應措施」。

對於疫情透明度問題，毛寧也提到，中國一直本著公開透明的態度，與國際社會分享有關資訊和資料，已跟世衛組織開展技術交流60餘次。

而1月5日應世衛組織（WHO）邀請，中國派專家參加WHO成員國通報會，毛寧則指出，中國專家介紹了新冠疫情防控舉措、變異毒株監測、新冠疫苗接種及臨床救治等情況，並同成員國積極互動。「我們也注意到世衛組織表示，中方正在持續上傳病毒基因測序數據，在過去幾周加大了疫情資訊的分享力度」。她強調，中方願繼續與包括WHO在內的國際社會加強合作，更好應對疫情挑戰。

公開資料顯示，在歐盟發出呼籲之前，英國、法國、義大利和西班牙都已經對來自中國的旅客提出核酸檢測和其他要求。亞洲方面，日本、南韓、印度、馬來西亞、台灣也對中國入境航班或旅客有相關的措施，例如馬來西亞是檢驗中國入境班機的汙水。另外，美國、澳洲、加拿大、以色列與摩洛哥亦推出相關措施。

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