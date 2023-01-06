中國發改委前副主任：近期會有「共同富裕」大力度舉措

中國發改委前副主任彭森透露，近期官方會有些「共同富裕」大力度舉措。圖為近日浙江麗水留守老人年終發放工資。（取自「麗水發布」微信公眾號）

中共 近年拋出「共同富裕」的政策概念，但具體內容迄今依舊不明確。如今有前官員公開表示，近期中國官方將會「有些大力度的舉措」，針對提高收入與再分配等領域，推進「共同富裕」的政策。

據財聯社消息，在1月6日舉行的第十九屆中國改革論壇上，中國發改委前副主任、中國經濟體制改革研究會會長彭森表示，中共20大 強調收入分配制度是促進共同富裕的基礎性制度，「近期將有些大力度的舉措出台」。

彭森指出，一方面，要通過「做大蛋糕」，努力提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重；探索通過土地、資本等要素使用權、收益權增加中低收入群體要素收入，增加城鄉居民財產收入。

另一方面，則是要通過加大稅收、社會保障、轉移支付對社會收入再分配的調節力度，建立規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入，更加積極有為地促進共同富裕。

中共習近平 總書記曾於2021年8月17日，在中央財經委員會第十次會議上講話中對「共同富裕」進行過闡述；2022年中共20大，習近平在報告中強調，「中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化」。但具體政策意涵並不是很清晰，也曾引起不少猜測。

對此，中共中宣部副部長孫業禮曾在20大之後召開的記者會上回應稱，共同富裕是中國式現代化特徵之一，是由中國特色社會主義制度本質決定的，要讓全體人民過上好日子；他當時強調，「共同富裕不是平均主義，更不是劫富濟貧」。