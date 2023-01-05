營造煙火氣？防煙火革命？中國部分地區鬆綁煙花禁放令

中國各地近年來已陸續禁止民眾燃放煙花爆竹。（取自百度）

基於安全與環保考量，中國各地近年來已陸續禁止燃放煙花爆竹。例如北京早前已明令，自2022年1月1日起，除市政府批准外，全市禁止燃放煙花爆竹。但據上海澎湃新聞報導，為活躍城市「煙火氣」，今年已有部分地方在年貨市場設置煙花爆竹售賣攤點。

陜西延安延川縣城市管理執法局微信號4日通告，2023 年1月11日至2023年1月27日設置2023年春節年貨市場，其中煙花爆竹售賣點統一定於文化廣場非機動車道。

通告強調，煙花爆竹經營戶報名時需持經營人身分證影本及縣行政審批局頒發的經營許可證；煙花爆竹經營者必須每戶配備滅火器，嚴格落實縣應急管理局安全生產有關規定。

澎湃新聞報導，延川縣早前已畫定春節期間煙花爆竹集中燃放點。此外，甘肅白銀市各區縣今年的年貨市場也設置了煙花爆竹攤點。白銀市政府網站去年1月19日就公告，在市政府劃定的煙花爆竹限制燃放區域範圍內，每年農曆臘月23日至正月15日允許燃放煙花爆竹。

新華社5日曾報導，中共中宣部發出通知，要求各地各新聞單位認真開展「新春走基層」活動，組織編輯記者深入基層一線採訪報導，「全面反映各地統籌疫情防控和經濟社會發展取得的積極成效，生動展示廣大人民群眾歡樂祥和過春節的喜人景象，齊心協力營造喜慶安康、昂揚向上的節日氛圍」。

通知其中一項要求就是：宣揚「城市恢復煙火氣的真實場景，不斷鼓舞群眾戰勝疫情的信心」。

美國之音則引述社交媒體上的消息指出，河南 省周口市鹿邑縣2日晚間曾發生一起警民衝突，據稱起因是當地民眾在跨年慶祝活動中打破當地政府禁令，燃放煙花爆竹，導致警察 出動抓捕。民眾則圍住一輛警車，要求警方釋放被捕者，並和警察發生肢體推搡，隨後一些年輕人開始打砸警車，警車的前擋風玻璃破碎，最後被抗議民眾掀翻。

這起衝突被部分人士稱為「煙花革命」。針對河南等地因民眾跨年燃放煙花爆竹與警方發生衝突，中國青年報4日在微博發表評論稱，要不要禁放煙花爆竹？對於相關討論，有關部門不妨認真傾聽，努力在各方訴求與生態環境考量之間找到「平衡點」，從而制定出讓民眾滿意的方案。

中國青年報指出，要找到這個「平衡點」，最重要的一點，就是告別情緒化表達中的「二極管思維」，認識到具體問題的複雜性，進而從細節入手尋找合理方案。