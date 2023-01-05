中共中宣部：要求媒體走基層 營造春節喜慶氣氛

中共中宣部要求各媒體營造喜慶安康、昂揚向上的春節氛圍。圖為北京街頭行人。(美聯社)

就在中國各城市還在面臨新冠海嘯之際，中共 中宣部發出通知，要求各地各新聞單位認真開展「新春走基層」活動，全面反映統籌防疫和經濟社會發展的積極成效，營造喜慶安康、昂揚向上的節日氛圍。

中共官媒新華社1月5日報導，中宣部的通知要求，要客觀準確報導各地努力克服疫情 影響推進經濟高質量發展情況，全面反映各地區各部門穩字當頭、穩中求進的舉措成效，充分挖掘過去一年中各地經濟社會的發展亮點、重點行業企業應變克難的生動案例，教育引導基層幹部群眾統一認識、迎難而上，堅定經濟回穩向上的信心決心。

通知還說，要全面反映各地區各部門優化調整疫情防控舉措，積極解決春節期間群眾就醫用藥、特殊人群保障等涉疫熱點難點問題，採訪節日期間各領域堅守疫情防控一線的基層黨員幹部，特別是醫療衛生、物流快遞行業人員的動人故事，展示各地群眾積極理性應對病毒感染、社區鄰里之間「互助友愛、企業復工 復產、城市恢復煙火氣」的真實場景，鼓舞群眾戰勝疫情的信心。

通知也提到，要宣傳各地區各部門強化節日市場保供穩價、加強煤電油氣調節，確保春節市場平穩、群眾溫暖安全過節的有力舉措；報導各地區各部門結合優化疫情防控措施，開展豐富多彩的節慶文化活動，展示各地群眾闔家團圓、高高興興過大年的熱鬧情景。

通知要求各主要新聞單位在重要版面、重要時段、網站首頁、客戶端首頁等，統一開設「新春走基層」專欄，每天要保證一定的刊播總量；並多用群眾語言，客觀平實反映基層群眾關心的話題，用好新興傳播技術和平台渠道，不斷提升正能量。

中國網友則評：「又是把喪事當喜事來辦！」