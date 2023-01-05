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中國提前出現返鄉潮 農民工帶藥回家給老人

中央社台北5日電

距離農曆過年還有半個月，但中國已有不少人放下工作提前返鄉，多家工廠出現嚴重缺工。這些打工人不僅想念闊別兩三年之久的家人，還因為擔心農村疫情，急著帶藥品和快篩回家給老人。

財經媒體「市界」微信公眾號今天發布「三倍薪資留不住返鄉人」，描述當前發生在長三角和珠三角地區的現象。

報導說，今年返鄉潮提前來臨。7日，也就是臘月16日，才是春運的開始，但江浙滬一帶工廠的工人，從元旦前後便開始大批返鄉。

報導以一家工廠設在浙江台州的電動牙刷公司為例，2022年12月中旬，工廠因大批工人感染COVID-19，只能臨時停工。然而，工廠主們沒有想到，許多工人從感染到康復後，並沒有返回工作崗位，而是直接辭職回家。

報導說，工人們除了因為想念家人、歸心似箭，還因為擔心疫情蔓延到老家的縣城、村鎮，家中長輩會出現意外狀況，許多人專門從打工的城市裡揹了一些藥品、快篩、血氧儀等醫療用品帶回家。

當下最炙手可熱的醫療行業，從器材到藥品的銷售都十分緊俏，但從3日開始，即便出雙倍或3倍工資，工廠也難以找到還肯留下加班的工人。

深圳一家醫療器材工廠生產負責人李夢（化名）說，目前珠三角周邊的工廠，元旦前便已出現「用工難」問題，各工廠的工人普遍只剩下不到30%；留下的工人，7日之後也應該都會離開。

李夢的工廠有30、40人，最近接到的訂單源源不絕，但90%的工人已經都回家了。「老闆很著急想擴大產線，但估計正月初十前，市場上都找不到工人，也沒法再接單。」

李夢說，一方面大家擔心染疫，另一方面年輕人對於錢看得更淡。「10年前，出來打工的人恨不能工作到臘月29。但現在的年輕人認為快樂最重要，你多給錢也沒用。」

另一家在杭州為醫用呼吸機做配件管路生產的張經理也說，他的工廠元旦前還有50、60個工人，目前也只剩下不到20%的工人。

最近某家主要的呼吸機企業要向醫院緊急交付幾千台呼吸機，向上游各方供應商加價找貨，希望大家能緊急生產用於呼吸機的氧電池、電路板、氣泵、外殼等配件。張經理說，「價格給得非常好，但我們沒有工人能接下來」。

報導還指出，除了工廠，服務業也在「閉門謝客」，北京、上海的小飯館門口，很多都貼出暫時關門的告示。此外，許多快遞人員也已返鄉，影響物流速度。

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