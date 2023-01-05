中國網友自嘲被剝削 中共急封殺「人礦」敏感詞

圖為北京醫院中的一名老者。(美聯社)

中國嚴苛防疫 管控誕生不少新名詞，繼「潤學」（逃離）之後，民眾自嘲命運如同牛馬，比喻被剝削的「人礦」一詞近日走紅，引來中共急封殺，但這敏感詞反引起更多人關注。

關注中國時事的推特帳號「李老師不是你老師」4日發文，指「人礦」一詞成為了中國互聯網上熱議的話題，甚至短暫上過微博 熱搜（現已刪除）。

文章說明，「人礦」一詞最早出現在1984年的「人民日報」上，意指人是一種「資源」。在今天則更多被網友用於對其自身調侃和對個人命運的比喻，意思近似「屌絲、牛馬」，即一種被他人支配，看不見希望和意義的人生。

而「中國數字時代」網站2日也發表一篇「網路民議：如何看待『人礦』這個詞？」文章整理關於「人礦」的10個真相，包括指把人當資源而非主體、「人礦」3個階段包括開採，使用，殘渣及當廢氣處理、當你意識到自己是人礦的時候，其實就是自我意識覺醒的時候。

另有網友表示，「人礦」是指「讀20年書、還30年房貸，養20年醫院」，從生下來就是被作為消耗品使用的人。也就是各種被剝削、壓榨套取利益，最後還被買賣人體器官的終極「韭菜」。

也有網友指，人礦不是人口紅利，把人口當成礦產去理解，被採集，被加工，被利用，被消耗，被拋棄。無非不過是富礦、貧礦，品相高低的差異罷了。不要想追求什麼東西。人生最大作用，就是不停投入再生產。

討論命運悲歌的「人礦」已成網路敏感詞，中國網友查詢後發現目前在微博，抖音和知乎網等各大社群媒體 上遭到屏蔽、封殺，但反而引起更多關注。

中國過去3年因疫情防控，出現不少新名詞，今年上海封控期間，誕生「潤學」，「潤」來自於英語Run的諧音，實際指的就是移民。

此外還有「躺平」，早期是表示網友不回應不反抗的一種心理態度，但在中國領導人習近平過去堅持動態清零下，近2年的輿論談及防疫話題時，「躺平」一詞頻繁出現。例如中國官方一再宣傳防疫「躺平」不可取，即清零派拿來奚落防疫措施上的不作為。