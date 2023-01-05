又有中國房企債務違約 「時代中國」暫停支付26.5億元

時代中國4日晚間公告稱，為促進對離岸債務的整體管理，將暫停支付6筆美元債，總規模達26.5億美元，該公司也成為新年度首家債務違約的中國房企。(新華網)

中國廣東地產開發商時代中國4日晚間公告稱，為促進對離岸債務的整體管理，將暫停支付6筆美元債，總規模達26.5億美元，該公司也成為新年度首家債務違約的中國房企。

其中，有兩筆於2023 年到期，2024年至2027年間各有一筆到期。據Wind顯示，該6筆美元債當前存續規模合計約26.5億美元；兩筆2023年到期美元債分別於3月、7月到期。

據第一財經，時代中國方面表示，未能支付款項或會導致兩筆美元債的持有人要求加快還款，受此影響，穆迪宣布將時代中國的公司家族評級從「Caa1」下調至「Ca」，並將公司的高級無抵押評級從「Caa2」下調至「C」，展望維持負面。

穆迪副總裁兼高級分析師 表示，此次評級下調和負面展望反映了時代中國發生違約的可能性很高，以及其復甦前景疲弱的預期，因為該公司經營業績疲軟，為即將到期的離岸債務償債的能力有限。

據第一財經報導，這家起家廣州本土的民營房企，曾在2018年提出兩年內完成「千億目標，直至2020年才終於達成所願，以人民幣1,003.81億元躋身千億俱樂部。但很快遭遇了2021年的市場下行並跌出千億陣營。

銷售的下行並未結束，2022年該公司全年僅實現銷售額僅人民幣397.91億元，年減58％。在形勢嚴峻的2022年，時代中國此前一直在竭力保持流動性，保證公開市場的兌付。

進入2022年下半年，時代中國面臨的形勢越發嚴峻，先是有兩筆境內私募債臨近行權日，時代中國給出了將90％本金變相展期一年的方案，並提供了一宗宅地作增信；此後又未能在7月份準時償付兩筆美元債的利息，直至8月份的寬限期內才予以支付。

正是因為上述美元債利息的及時兌付，國際評級機構惠譽還曾將時代中國的長期外幣發行人違約評級（IDR）和高級無抵押評級從「C」上調至「CC」。

2022年9月至10月，時代中國便又先後對兩筆境內私募債進行了展期。據Wind顯示，兩筆債務存量規模逾人民幣16億元。儘管勉強跨過了多重關卡，數次避免了公開市場的違約，但直至2022年12月30日，時代中國還是官宣了暫停支付境外債務，尋求整體管理。

同時，為了落實離岸債務的整體管理，時代中國已委聘中國國際金融股份有限公司為其財務顧問及盛德律師事務所為其法律顧問，該等顧問將協助時代中國與其離岸債權人進行對話。

除了境外債務的壓力，時代中國仍有不小的境內債務壓力。Wind資料顯示，以廣州市時代控股集團有限公司為發債主體，目前在中國境內有13檔處於存續期的債券 ，其中有7檔將於一年內到期或行權，合計約人民幣83.3億元。