找到了...入境韓國快篩陽性後逃跑 中國旅客在首爾被捕

韓國要求來自中國的旅客2日起接受PCR檢測，並從5日起，要求提供登機啟程前48小時內的PCR陰性證明，或啟程前24小時內快篩陰性證明。(美聯社)

中國一名旅客3日晚間入境採檢結果呈陽性反應後，卻在等待隔離期間逃跑，韓國警方今天已經找到人，將他送到隔離中心。之後他恐將依違反「傳染病控制暨預防法」被起訴。

中國棄守嚴格的清零政策後，國內確診病例暴增。這名中國男性遊客抵達仁川機場 ，接受檢測 呈陽性反應，被送到附近的旅館 等待隔離，卻告失蹤，引發關切。

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路透報導，韓國警方表示：「這名男子今天下午在首爾一家飯店被尋獲。」警方表示，這名男子年約40歲，將被帶到隔離中心，接受7天強制隔離。

「一旦隔離期滿，我們打算對這名男子進行調查。」

這名男子在等待隔離期間失蹤，已遭通緝。

韓國官員表示，這名男子一旦因違反「傳染病控制暨預防法」而被定罪，恐面臨最長1年有期徒刑或1000萬韓元（約7853美元）罰款。

韓國要求來自中國的旅客2日起接受PCR檢測，並從5日起，要求提供登機啟程前48小時內的PCR陰性證明，或啟程前24小時內快篩陰性證明。

韓國自2日起，總計4113名來自中國的旅客入境，韓國疾病管理廳（KDCA）表示，目前取得917人採檢結果，當中239人陽性，陽性率26.1%。

韓國疾病管理廳數據顯示，4日327人接受檢測，當中31.5%呈陽性反應。

影片來源：YouTube WION