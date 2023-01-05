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專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

記者賴錦宏／即時報導
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

據澎湃新聞，1月5日，中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林受訪時表示，新冠不是大號流感，北京這波疫情症狀明顯，部分人轉成肺炎，而且大部分患者中招時間很長。

另據人民日報健康客戶端報導，「高燒到39℃」「身體疼得睡不著覺」「根本無法呼吸」……在北京本輪疫情中，輕症患者反映，感染Omicron後，症狀比感冒明顯。對此，浙江大學醫學院附屬第一醫院傳染病科副主任徐小微對人民日報健康客戶端記者表示，目前各地新冠毒株Omicron亞型不同，不同毒株症狀有所不同。但無論新冠病毒再怎麼變異，也都還是Omicron株，重症率低。

徐小微說，Omicron變異株較原始株毒力與致病力都顯著下降，主要侵犯上呼吸道，無症狀或輕症占99.5%以上。

感染BF.7變異株後，患者與BA.5.2等其他變異株症狀相似，但具體表現略有不同。 BF.7表現的症狀包括高燒、持續性咳嗽、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、嗅覺改變和食慾不振等。徐小微表示，持續性咳嗽、高燒引起的身體疼痛等症狀，往往會讓患者感覺病情較重。而BA.5.2症狀主要為中低燒、乾咳、喉嚨痛等。

廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院院長張忠德接受央視採訪時表示，廣州很多有症狀的病人往往是服用藥物後12小時或24小時，大多數都能夠緩解，緩解以後有一點點咳嗽。

徐小微提醒，科學佩戴口罩和勤洗手仍是非常有效的個人防護手段，感染後以對症治療為主，對於居家隔離的新冠陽性患者轉陰後，建議家中多開窗通風，病毒在常溫的狀態下存活時間較短，會自行消亡。

Omicron 北京 醫學

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