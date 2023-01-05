我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SONY微博帳號遭禁言 據稱因3個月前一則圖文惹禍

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

中國新法禁止未成年人進KTV 家長帶去也不行

記者賴錦宏／即時報導
中國新訂法律明令禁止未成年人進KTV，過春節可別帶兒童或未成年人去。（鳯凰網）
中國新訂法律明令禁止未成年人進KTV，過春節可別帶兒童或未成年人去。（鳯凰網）

近日防疫措施放寬，不少中國民眾到KTV玩樂一番，有家長更帶同孩童前往，不過日後將被禁止了。根據新修訂施行的中國《未成年人保護法》，KTV不允許未成年人進入。

據新華網報導，新修訂的中國《未成年人保護法》第58條中明確規定：「營業性歌舞娛樂場所、酒吧、互聯網上網服務營業場所等不適宜未成年人活動場所的經營者，不得允許未成年人進入。經營者應當在顯著位置設置未成年人禁入、限入標誌；對難以判明是否是未成年人的，應當要求其出示身分證件。」

北京市檢察院第一分院檢察官龐濤表示，家長不宜帶子女到KTV等娛樂場所。他指出，這類場所內通常比較昏暗，裡面有形形色色的人，常有抽菸喝酒等情景，孩子們會耳濡目染，這樣的環境和氛圍對未成年人的身心健康確實有負面影響。這也是《未成年人保護法》做出上述禁止性規定的重要原因。家長作為孩子的監護人，要全面準確了解和遵守相關法律，以身作則。

報導引述一北京檢察官提醒，未成年人要自覺遵紀守法，不去歌舞娛樂場所；家長要教育引導未成年人進行有益身心健康的活動，不帶未成年人進入歌舞娛樂場所，要依法履行監護職責，不能放任未成年人進入歌舞娛樂場所等不適宜未成年人活動的場所。

該檢察官亦強調，未滿18周歲的未成年人不得到歌舞娛樂場所應聘工作。任何個人發現未成年人進入歌舞娛樂場所，或歌舞娛樂場所招用未成年人，以及未成年人在歌舞娛樂場所內從事違法犯罪活動或遭受侵害，都有權勸阻、制止或撥打12318、12309電話進行舉報。

檢察官 北京 教育

上一則

倡導「非必要不返鄉」挨轟 邵陽書記：歡迎回鄉

下一則

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

延伸閱讀

台灣會館老人中心慶聖誕 歌舞伴美食

台灣會館老人中心慶聖誕 歌舞伴美食
胡錫進：北京現在是新冠爆發來全球最猛烈傳播速度之一

胡錫進：北京現在是新冠爆發來全球最猛烈傳播速度之一
Yaamava賭場度假村 新體育娛樂場909 Food Hall開幕

Yaamava賭場度假村 新體育娛樂場909 Food Hall開幕
中旅遊新規：景區與娛樂場所不再查驗健康碼與陰性證明

中旅遊新規：景區與娛樂場所不再查驗健康碼與陰性證明

熱門新聞

(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
中共總書記習近平。美聯社

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

2022-12-30 15:48
圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
香港著名作曲家顧嘉煇3日在加拿大離世，享耆壽92歲。(取材自維基百科)

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

2023-01-04 01:01
綜合各種估算全中國感染人數直上看6億大關，表示20天的感染率超過了全球所有國家3年的感染率，未來如何發展難以預料。(美聯社)

中國疫情海嘯 估6億人染疫 20天超過全球3年

2023-01-01 15:32
年老的病患3日擠滿上海醫院走廊。(Getty Images)

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

2023-01-03 10:02

超人氣

更多 >
15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票