中國新法禁止未成年人進KTV 家長帶去也不行

中國新訂法律明令禁止未成年人進KTV，過春節可別帶兒童或未成年人去。（鳯凰網）

近日防疫措施放寬，不少中國民眾到KTV玩樂一番，有家長更帶同孩童前往，不過日後將被禁止了。根據新修訂施行的中國《未成年人保護法》，KTV不允許未成年人進入。

據新華網報導，新修訂的中國《未成年人保護法》第58條中明確規定：「營業性歌舞娛樂場所、酒吧、互聯網上網服務營業場所等不適宜未成年人活動場所的經營者，不得允許未成年人進入。經營者應當在顯著位置設置未成年人禁入、限入標誌；對難以判明是否是未成年人的，應當要求其出示身分證件。」

北京 市檢察院第一分院檢察官 龐濤表示，家長不宜帶子女到KTV等娛樂場所。他指出，這類場所內通常比較昏暗，裡面有形形色色的人，常有抽菸喝酒等情景，孩子們會耳濡目染，這樣的環境和氛圍對未成年人的身心健康確實有負面影響。這也是《未成年人保護法》做出上述禁止性規定的重要原因。家長作為孩子的監護人，要全面準確了解和遵守相關法律，以身作則。

報導引述一北京檢察官提醒，未成年人要自覺遵紀守法，不去歌舞娛樂場所；家長要教育 引導未成年人進行有益身心健康的活動，不帶未成年人進入歌舞娛樂場所，要依法履行監護職責，不能放任未成年人進入歌舞娛樂場所等不適宜未成年人活動的場所。

該檢察官亦強調，未滿18周歲的未成年人不得到歌舞娛樂場所應聘工作。任何個人發現未成年人進入歌舞娛樂場所，或歌舞娛樂場所招用未成年人，以及未成年人在歌舞娛樂場所內從事違法犯罪活動或遭受侵害，都有權勸阻、制止或撥打12318、12309電話進行舉報。