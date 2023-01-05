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SONY微博帳號遭禁言 據稱因3個月前一則圖文惹禍

世界新聞網、記者林則宏／即時報導
據稱，索尼（中國）官方微博傳出4日晚間被禁言，原因是這則圖文惹的禍。（取自微博）
據稱，索尼（中國）官方微博傳出4日晚間被禁言，原因是這則圖文惹的禍。（取自微博）

SONY在中國社交媒體的發文又惹惱部分中國民眾了。索尼（中國）官方微博傳出4日晚間被禁言，但微博方面未說明原因為何，只在索尼（中國）帳號頁面顯示：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。

不少中國網友將索尼（中國）官方微博遭禁言的原因，歸咎於去年10月12日，索尼（中國）官方微博發布的一則圖文惹禍。該則圖文的相片是在一片火紅楓葉中，露出一隻黑狗的臉。搭配的文字是：「待到山花爛漫時，她在叢中笑」。

這則圖文一般人看不出有何不妥，卻讓部分中國網友感覺刺眼。因為上述文字是出自毛澤東的作品，全文為：「風雨送春歸，飛雪迎春到。已是懸崖百丈冰，猶有花枝俏。俏也不爭春，只把春來報。待到山花爛漫時，她在叢中笑。」

一些網友認為索尼（中國）這則圖文帶有惡意，遭禁言是「活該」。但也有網友認為，這沒有什麼，何必因此禁言。

據南華早報，有些民族主義者聲稱這是影射中國士兵邱少雲，據傳邱少雲在韓戰中躲在灌木叢後面，遭美軍發射的燃燒彈波及而被燒死。

有中國媒體則翻出舊帳指出，這已經不是索尼（中國）第一次「犯事」。2021年6月30日晚間，索尼（中國）發布預告，宣布將在7月7日晚間10時發表新機。不少網友指出，這正是1937年「七七事變」爆發的時間點，這種「巧合」引發眾多中國民眾的質疑和憤怒。

索尼（中國）次日趕緊將微博和微信公眾號上的這則預告刪除，並發布道歉聲明，表示由於工作安排不周，在新品發布的日期選擇上給公眾造成誤解和困擾，公司對此深表歉意，並已第一時間取消相關活動安排。

索尼 微博 微信

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