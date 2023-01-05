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中澳關係回暖 北京對澳洲煤碳解禁

記者陳言喬／即時報導
中澳關係改善，北京近日已對澳洲煤炭解禁。圖為位於澳洲新南威爾斯州的紐卡斯爾煤炭港口的運煤作業。（路透資料照）
中澳關係改善，北京近日已對澳洲煤炭解禁。圖為位於澳洲新南威爾斯州的紐卡斯爾煤炭港口的運煤作業。（路透資料照）

據路透報導，中國國家發改委已經准許四家國營企業恢復從澳洲進口煤炭。這是自2020年北京對澳洲煤炭實施禁運後，首個鬆綁跡象。但國家發改委和有關公司尚未對此報導置評。

報導引述兩名知情人士指，國家發展改革委員會周二（3日）與中國大唐集團、華能集團、中國能源投資公司、寶武鋼鐵集團進行了商談，討論恢復進口澳洲煤炭問題；這四家國企將被允許購買澳洲煤炭，但僅限自己使用。

其中一名消息人士補充說，一些中國外貿商在這次會議後，開始查詢2月份澳洲煤炭價格。而熱值5500千卡的澳洲動力煤，3日離岸價為每噸135美元，到達中國時的交易價格則為1150元人民幣（167美元）。據中國外貿商說，這比中國國內1200元左右的煤炭價格依然略微便宜，對當前中國買家依然具有吸引力。

中國三年前爆發新冠疫情，澳洲率先表示要對中國進行溯源調查，澳洲接著排除華為設備等政治摩擦，雙邊關係急轉直下，北京接著對包括煤炭、葡萄酒在內的多種澳洲商品實施限制。另外，中國還指控澳洲充當美國馬前卒，加入奧庫斯（AUKUS）四方聯盟圍堵中國。

不過，隨著澳洲新政府去年6月上台，中澳關係出現轉寰。去年11月15日，中國國家主席習近平在巴厘島G20峰會上會見澳洲總理艾班尼斯，中澳關係解凍。習近平當時稱，「過去幾年，中澳關係遇到困難，這是我們不願看到的」。

12月21日中共政治局委員、國務委員王毅在北京與來訪的澳洲外長黃英賢舉行第六輪中澳外交與戰略對話時強調，中澳雙方要堅持正確的相互認知和成熟的相處之道，保持政策的穩定性，不再走回頭路，不再翻燒餅。雙方要相互尊重、求同存異、互利共贏。黃英賢則稱，穩定、建設性的澳中關係符合兩國和本地區利益。澳新政府堅持一個中國政策，不放大並管理好兩國分歧，在澳中全面戰略夥伴關係框架下恢復和發展各領域溝通交流。

澳洲 北京 習近平

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