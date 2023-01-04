中專家：中國疫情高峰已過 北上廣渝感染近尾聲

圖為福建福州晉安區設在體育館裡的城市中心發熱門診。（中新社）

中國疫情 近來日均新增逐漸回落，專家稱感染整體高峰已過，其中北京 、上海、廣州、重慶、海南等地的感染已近尾聲，接下來要注意的是偏遠農村鄉鎮的染疫情況。

人民日報健康用戶端報導，浙江大學醫學 院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶受訪表示，連日來，重慶、四川、海南等地陸續發布的新冠感染調查資料均顯示，感染整體高峰已過，日均新增逐漸回落。春運會增加傳染機會，但不用太擔心會出現第二波疫情高峰。接下來重點要關注偏遠農村鄉鎮。

重慶市衛健委副主任李畔在3日的疫情防控工作新聞發布會說，重慶二級以上醫療機構發熱門診以及基層醫療機構發熱診室日接診人數已從去年12月20日的最高點（4.9萬人左右）回落至7000多人，判斷重慶的感染高峰期應該已經過去了。

此前的12月30日，海南省也宣布，全省預計感染率已達50%。三亞市、海口市整體上已過感染高峰。

四川省在去年年底完成兩次新冠感染網路的問卷調查，全省的感染發病高峰主要集中在12月12日至20日之間，之後日新增的感染發病逐步回落。四川省疾控中心人員稱，根據調查結果綜合研判，四川省居民的整體感染發病已超過八成，全省感染發病的高峰應該已經過了。

另據12月31日上海交大醫學院陳賽娟院士團隊與上海市公共衛生中心範小紅團隊聯合發布的最新研究成果顯示，此輪Omicron疫情感染人數於2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

不過，隨著春節前後由於返鄉和返工潮，疫情可能會出現小幅反彈。上海交大醫學院陳賽娟院士團隊表示，春運期間城市和農村人口流動性將極大影響疫情走向。對於四川、陝西、甘肅、青海等省，估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於今年1月中下旬出現，由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。