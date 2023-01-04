中疾控：短期內XBB變種引發大規模流行的可能性低
中國疾控中心4日發布信息顯示，目前本土流行的新冠病毒絕對優勢毒株是BA.5.2和BF.7，個體在感染BA.5.2或BF.7後產生的中和抗體，在短期內（3個月）會維持相對較高水平，預期對其他奧密克戎變異株分支（包括XBB）有較好的交叉保護作用。中國於短期內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性低。
中國疾控中心病毒病所所長許文波表示，XBB是奧密克戎BA.2衍生的2個變異株BJ.1和BM.1.1.1的重組毒株，主要在美國、印度、馬來西亞和新加坡等國流行。新的變異分支，在美國新冠病例佔比迅速上升，上周達到40%。近三個月以來，中國已經監測到BF.7、BQ.1、XBB傳入，但BQ.1和XBB在尚未形成優勢傳播。
專家介紹，本土病例方面，2022年10月至12月，報告發現本土XBB病例16例，全部為XBB.1進化分支，主要集中在10月至11月，12月僅1例。
目前，未見任何國家報道XBB.1.5致病力增加，也無感染者住院比例和病死比例增加的報道，也未見其引起的臨床症狀與其他奧密克戎亞分支的差異。
針對網傳XBB毒株會引發嘔吐和腹瀉的症狀，首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾表示，一些新冠病毒感染者確實有嘔吐和腹瀉的症狀，通常1-3天可以自行緩解，沒有發現XBB毒株更容易侵犯心腦血管系統和消化系統。
專家建議，和預防其他奧密克戎亞型病毒感染一樣，個人還是要做好自身健康的第一責任人。堅持規律作息，保持居室整潔，經常開窗通風，科學鍛鍊身體，保障健康飲食，提高機體免疫力。做好自我健康監測，適量儲備家庭常用藥。
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