中疾控：短期內XBB變種引發大規模流行的可能性低

中疾控表示：短期內XBB變種引發大規模流行的可能性低。圖為4日，北京市民在商場內。(美聯社)

中國疾控中心4日發布信息顯示，目前本土流行的新冠病毒絕對優勢毒株是BA.5.2和BF.7，個體在感染BA.5.2或BF.7後產生的中和抗體，在短期內（3個月）會維持相對較高水平，預期對其他奧密克戎變異株分支（包括XBB）有較好的交叉保護作用。中國於短期內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性低。

中國疾控中心病毒病所所長許文波表示，XBB是奧密克戎BA.2衍生的2個變異株BJ.1和BM.1.1.1的重組 毒株，主要在美國、印度、馬來西亞和新加坡 等國流行。新的變異分支，在美國新冠病例佔比迅速上升，上周達到40%。近三個月以來，中國已經監測到BF.7、BQ.1、XBB傳入，但BQ.1和XBB在尚未形成優勢傳播。

專家介紹，本土病例方面，2022年10月至12月，報告發現本土XBB病例16例，全部為XBB.1進化分支，主要集中在10月至11月，12月僅1例。

目前，未見任何國家報道XBB.1.5致病力增加，也無感染者住院比例和病死比例增加的報道，也未見其引起的臨床症狀與其他奧密克戎亞分支的差異。

針對網傳XBB毒株會引發嘔吐和腹瀉的症狀，首都醫科大學附屬北京 佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾表示，一些新冠病毒感染者確實有嘔吐和腹瀉的症狀，通常1-3天可以自行緩解，沒有發現XBB毒株更容易侵犯心腦血管系統和消化系統。

專家建議，和預防其他奧密克戎亞型病毒感染一樣，個人還是要做好自身健康的第一責任人。堅持規律作息，保持居室整潔，經常開窗通風，科學鍛鍊身體，保障健康飲食，提高機體免疫力。做好自我健康監測，適量儲備家庭常用藥。