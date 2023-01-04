中港通關仍待北京批准 預計方案最快5日公布

圖為工作人員3日在高鐵西九龍站，為香港開往中國高鐵列車重啟試運行。（香港中通社）

香港 與中國預定1月8日通關，通關安排預計要待北京 中央同意後，最快本周四(5日)公布。但在港府不斷釋出通關細節之際，香港疫情 卻不容樂觀，4日新增確診人數仍維持在1萬6,423例的高位，並且再添63例死亡個案。除急診室繼續爆滿，市面上退燒藥和止瀉藥也出現搶購潮。

香港政府繼續放風，爭取8日實現對中國首階段通關。港府發言人說，由政務司司長帶領15個政策局共同參與的「通關事務協調組」，正分秒必爭擬訂穩妥方案，以達致逐步、有序、全面通關，同時與中國中央、粵深政府相關單位密切聯繫。通關方案正在商討中，會適時公布。

消息稱，港府向北京中央提出，首階段通關將重開連接深圳福田的東鐵綫落馬洲支綫口岸、文錦渡客運口岸，亦包括水路的港澳碼頭，連同疫情期間保持開放的深圳灣口岸、港珠澳大橋及機場。高鐵及羅湖口岸暫不開放。香港入境處人員周三已於港澳碼頭及落馬洲支綫為開關安排進行內部演練。

香港衛生署法醫科主任顧問醫生潘偉明說，上月起因新冠死亡病例反彈，香港殮房每日接收的遺體數目，由平日的30具增至50具，加上部分人忌諱在新年期間辦喪禮，相信會對殮房造成一定壓力。

在香港市面，早前出現市民搶購退燒止痛藥情況，目前不少藥房已無此類藥物可售。港九藥房總商會副理事長張德榮說，近日同時多了人購買止瀉藥，相信與有傳近期病毒會引致腹瀉有關，呼籲市民不要囤積太多藥。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明說，公立醫院有足夠的相關藥物，他也呼籲市民不宜買散裝藥，或購買時應要求藥店提供原裝盒查看。因為散裝藥不知來源，亦不知儲存期間有否問題影響效用。

香港新冠感染個案居高不下，除急診室爆滿未能緩解，香港醫院管理局指定診所或遠距診症也經常滿額。醫管局新界東聯網部門主管梁堃華說，指定診所或遠距診症每天合共為4,000人次提供服務，無法完全滿足需求，指定診所會預留過半數名額給高風險群組，若市民染疫後病症輕微，最重要的是注意休息，如有需要可以向私家醫生求醫。