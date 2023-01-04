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中國官員新型貪腐手法—「逃逸式辭職」 藉以規避查緝

記者賴錦宏／即時報導
Photo by Aaron Burden on Unsplash
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今年以來，中國共產黨紀律檢查機關（以下簡稱紀檢機關）通報少數違紀官員一種新型腐敗貪汙手段—「逃逸式辭職」，如同做「期貨」般，通過「提前退休」和自己在原單位的影響力餘溫，謀取非法收入，並期望日後一旦東窗事發，能規避檢查。

據中國新聞周刊報導，少數中國官員提前退休的原因有很多，有的甚至放棄退休待遇。這些反常行為，讓紀檢機關關注其背後的原因並發掘出其背後隱秘的嚴重腐敗問題。

人民大學反腐敗廉政策研究中心主任毛昭暉指出，官員提前退休的原因多種多樣，「提前離職或退休是為了後面謀劃腐敗做鋪墊者只是其中一類，不能以偏概全。 但這種隱形變異腐敗行為的危害性值得重視。」

浙江省杭州市紀委監委第八審查調查室副主任李火春表示，一些違法亂紀官員不再使用「給錢再辦事」的傳統模式，而是通過在退休期間兌現承諾的手段來規避監管。

這些官員多抱有「離職後萬事大吉」，猛撈一把的心理。但李火春表示，即使離職，腐敗行為仍會被追究法律責任。

2022年中央紀委國家監委網站公布「逃逸式辭職」貪汙腐敗人員名單有：中國農業發展銀行原巡視工作辦公室主任賈楞；江西省農村信用社聯合社信貸管理部原總經理江傳寶；中國光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇等。

毛昭暉認為，中國《公務員法》對違規懲戒力度低，變相促進了某些官員對違法亂紀的「低成本、高回報」心態，因此有必要對《公務員法》進行修訂完善。

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