中國「偉大抗疫精神研究」被叫停 研究經費1000萬美元

正當中國疫情 爆發之際，由中國國家社科基金資助的「偉大抗疫精神研究」項目近日舉行開題論證會，遭到大批網民批評。中國網友紛紛表示：「抗疫還沒勝利呢！怎麼就計畫慶祝勝利了？」搜狐網消息稱，相關項目的宣傳已被全面叫停。

據北京 首都師範大學馬克思主義學院的微信 公眾號「首馬之聲」近日發布文章稱，去年12月17日，研究闡釋中共的19屆6中全會精神國家社科基金重大項目「偉大抗疫精神及其弘揚機制研究」開題論證會，以線上方式成功舉行。

文章稱，該項目由首都師範大學馬克思主義學院教授王冠中擔任首席專家，眾多馬克思主義、黨史研究方面的專家教授參與。

該項目共確定115個課題研究方向，每個研究方向確立一至兩項中標課題，每項研究經費在60至80萬元人民幣。按此推算，該項目的資助經費至少需要人民幣6,900萬元（約1000萬美元）。

該消息一出，引來眾多中國網友反感。有網友批評道：「抗疫勝利了嗎？可以總結了嗎？」「一個項目60萬，這錢給老百姓買藥不好嗎？」

還有網友在微博上罵道：「真是太不要臉了，無語，不是人」；「這批人霸佔著科研資金，不幹人事，對社會的危害，比漢奸還大！」；「這好比追悼會還沒開完，就開始慶祝新生活了。」；「真不怕報應嗎？」

礙於大眾輿論壓力，「首馬之聲」公眾號不得不緊急刪稿。另據「積翠軒」公眾號提供的截圖顯示，一些省委宣傳部已經下發通知，明確要求各市委宣傳部理論處(科)，各大學社科(科研)處及相關社科單位，不得公開發表關於「抗疫精神」的文章。