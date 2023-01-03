張文宏:2針滅活疫苗+重組蛋白疫苗加強接種 增加保護力

中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）

中國疫情嚴重，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2日晚間在一場演講中提到，滅活疫苗 的保護率為73.11%，mRNA疫苗的保護率為94.29%。可以採用「兩針滅活疫苗+重組 蛋白疫苗加強接種」序貫策略，增加保護力。

第一財經報導，張文宏表示，2022年以來，團隊通過研究發現，新冠病毒的變異速度非常快，同一個時間節點內病人身上的病毒亞群就非常多（有超過20%的亞群和主要亞群不一致），這就意味著，在疫苗接種、群體免疫之後，這些突變點、或者有可能逃逸的亞種就不斷地被篩選出來。

但張文宏也強調，全球多個國家和地區的資料已經明確，無論是什麼亞型的奧密克戎毒株，（疫苗）總是能發揮一定的交叉免疫，因此，新冠疫苗的全程接種就是一個非常確定性的保護因素。

他說，以上海2022年上半年情況為例，當時是BA.2的毒株，經過對定點醫院重型病人分析後發現，注射過新冠疫苗的病人其調整後的危險度（優勢比）可以下降到0.214，也就是說，對於重症的保護率可以達到78.6%。因此，交叉免疫雖然不能阻擋病人感染，但對重症有非常確定的保護作用。

再以新加坡 、英國，美國為例，他們都有較大比例的全程和加強針的接種，尤其是在放開後遭遇了第一波死亡人數時，他們又迅速提升了接種率；這一做法下，奧密克戎的感染人數雖然增加了，但病死率持續下降。包括香港和台灣，第一波開放後，感染人數大量增多，疫苗接種一旦跟上了，其後續的病死率也會比較低。

張文宏表示，根據團隊的Meta分析，從整體上來看，滅活疫苗的保護率為73.11%，腺病毒載體疫苗的保護率為79.56%，亞單位疫苗的保護率為89.33%，mRNA疫苗的保護率為94.29%。

（按mRNA疫苗為新技術研發，包括德國BNT、美國莫德納等均是）

為使整體接種可以跟上病毒變異，張文宏建議，可以採用「兩針滅活疫苗+重組蛋白疫苗加強接種」的序貫策略。

張文宏稱，接種過疫苗後再出現的感染，患者可以獲得一個很好的「混合免疫（由預先存在的疫苗抗體和天然抗體共同保護）」，可以構築對奧密克戎的免疫屏障，通過對感染過BA.2毒株的人群隨訪，到目前為止，還沒有發現混合免疫後，再出現感染BA.5毒株的情況。