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四川感染發病已逾8成 處防重症、降低死亡率關鍵期

解放軍機殲20、殲16半夜進行超視距空戰訓練

2022年中國擾台軍機數量激增 逾1700架次

中央社台北2日綜合外電報導

隨著北京持續加大對台灣的威脅，2022年，中國軍機侵擾台灣防空識別區的次數幾乎較前1個年度翻倍，戰鬥機和轟炸機出動次數雙雙激增。

兩岸關係多年來一直相當冷淡，但在去年，中國國家主席習近平領導下的解放軍動作明顯升級，甚至啟動數十年來規模最大的軍事演習，以抗議聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台，情況可說已進一步惡化。

根據國防部發布、每日更新的法新社資料庫，2022年解放軍總共派出1727架次軍機，侵擾台灣防空識別區（ADIZ）。

相較之下，2021年約有960架次入侵ADIZ，2020年則有380架次。

戰機架次從2021年的538架次暴增到去年的1241架次，增加了1倍多；具核能力的轟6等轟炸機的入侵次數也從60架次增至101架次。

去年也是解放軍首度派遣無人機擾台。台灣軍方通報71次無人機侵擾都是在裴洛西訪問後出現。

軍事分析人士說，中國的目標是利用侵擾行動來探查台灣防禦系統、消耗逐漸老化的空軍，並對西方、尤其是美國對台北的支持表達不滿。

前參謀總長李喜明告訴法新社，北京「想要表現他們的決心、他們的意志，並威脅美國：不要離他們的紅線太近，也不要越過他們的紅線。」

解放軍 北京 裴洛西

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