挑戰騰訊微信？抖音推出電腦版軟體「抖音聊天」
被騰訊視為挑戰對手的抖音進軍聊天軟體。據IT之家報導，近日中國短視頻平台抖音在官網上線了一款桌面端聊天軟體，名為「抖音聊天」，提供 Windows 和 Mac 客戶端。官網顯示該軟體最新版本為1.0.0，更新時間為2022年12月30 日
報導指出，根據實測，軟體提示需要使用抖音App掃碼登錄，登錄後就可以跟自己的抖音好友進行聊天。該軟體界面較簡單，整體布局有點類似微信電腦版，最左側一覽是聊天和好友列表界面切換按鍵，中間是好友欄，右側是聊天框。軟體功能也比較單一，只是提供聊天功能。
事實上，抖音母公司字節跳動為了要能突破中國使用者口中只適合「看」不適合「用」的狀態，這兩年來積極在社交平台上進行嘗試，從「朋友聊天室」為代表的熟人社交，到以「抖一抖」 、「同城圈子」為代表的陌生人社交，不過效果不彰。因此外界分析，字節跳動方面顯然意識到，在抖音APP裡做社交功能的延展毫無希望，或許抖音聊天電腦版這款看似「復古」到產品可作為折衷方案。
不同於抖音的發展路徑，騰訊的微信一開始便從即時通訊軟體做起，用戶黏著度更大，這也有助於騰訊擴展電商、小程序等功能。
據了解，去年11月有消息指出，北京微播視界科技有限公司、也就是抖音營運主體旗下的「抖音聊天桌面端軟體」著作權獲登記批准，版本號為V1.0，獲批日期10月28日。這是自抖音在2020年上線被稱為「視頻版朋友圈」以來，在社交化戰略上的第四次大動作，選擇了從產品形態、而非如以往的功能入手。
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