製售假冒防疫藥品氾濫 中國公安部：嚴厲打擊

圖為12月29日，廣東省廣州市，廣藥集團白雲山制藥總廠工作人員整理裝箱完畢的布洛芬片。香港中通社

中國疫情 海嘯帶來藥品和相關用品搶購潮，針對出現的製造、售賣假冒涉疫藥品用品的情況，公安 部門部署嚴厲打擊相關違法犯罪活動。

據「公安部食藥偵局」微信公號星期一（1月2日）通告，公安部食品藥品犯罪偵查局印發通知，部署全國公安食藥偵部門依法嚴厲打擊製售假冒涉疫藥品、檢測 試劑及製氧機、血氧儀等相關用品違法犯罪活動，保障民眾生命健康安全，服務疫情防控工作大局，為民群歡度元旦春節營造安全穩定環境。

通知要求，各地公安食藥偵部門要充分發揮職能作用，採取有力措施，依法嚴厲打擊製假售假、「山寨」仿冒涉疫藥品及相關用品的違法犯罪活動，切實形成有力震懾。通知指出，要圍繞常用涉疫藥品、檢測試劑及相關醫療器械、設備，緊盯生產、批發、零售環節及網路交易服務等第三方平台，深入排查案件線索，與有關部門密切協作，第一時間核查工作中發現和群眾投訴舉報的線索，對構成犯罪的堅決依法立案查辦。

通知強調，要堅持依法嚴打、快偵快破，對相關犯罪活動重拳出擊、露頭就打，並持續保持高壓震懾態勢；對團伙性、系列性、跨地域案件，要組織專門力量開展集中破案攻堅，堅決摧毀犯罪網絡、斬斷利益鏈條。

通告還說，按照公安部部署要求，全國公安食藥偵部門迅速行動，堅持打早打小，依法嚴厲打擊相關違法犯罪活動。其中，吉林公安機關近日成功破獲一起製售「布洛芬」假藥案件，及時阻止假藥流入市場，有效保障了民群生命健康安全。