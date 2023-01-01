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傳變種病毒易腹瀉 中國民眾搶退燒藥又囤止瀉藥

中央社／台北2日電
蒙脫石散。(取材自觀察者網)
蒙脫石散。(取材自觀察者網)

中國疫情正進入重症高峰，因有說法稱Omicron變種病毒株易導致腹瀉，民眾搶完退燒藥後改搶止瀉藥「蒙脫石散」，一些購買藥品的電商平台已經顯示沒貨，但專家提醒沒必要囤藥。

綜合媒體報導，最近全球各地陸續出現Omicron變種病毒株XBB，2022年12月31日晚間，一張「關於XBB1.5毒株在美國登頂，大家要囤點蒙脫石散、整腸生、諾氟沙星」的截圖在社群媒體流傳，讓「蒙脫石散」在新年第一天迅速衝上微博熱搜第一，在阿里健康大藥房等網上藥房，治療成人、兒童腹瀉的出現缺貨。

有網友表示，「為什麼2023年一開始就是要搶藥」、「到底要不要搶止瀉藥？」，此外「蒙脫石散」價格混亂，網友各自表示買到的一盒售價從36.5元（人民幣，下同）、25元、20元至7元都有。

「澎湃新聞」報導，多位專家時提醒，「蒙脫石散」作為家中常用藥儲備一兩盒可以理解，但沒有必要搶購和囤貨，很多藥物都可以達到效果。而且出現腹瀉後，優先使用的藥物並不一定是「蒙脫石散」。

上海市兒童醫院藥學部副主任李志玲表示，「蒙脫石散」嚴格意義上說不是止瀉藥，是一種吸附劑。蒙脫石散的原材料是蒙脫石，是一種天然的黏土礦物，蒙脫石特殊的結構使其具有很強的吸附性，包括吸附重金屬、細菌和病毒的能力，因此它的口服制劑被認為可用於治療急慢性腹瀉。

但李志玲表示，雖然有些研究表明，蒙脫石散能夠抑制急性腹瀉、縮短腹瀉病程，但是研究證據級別不高，還需要臨床療效的進一步檢驗，國內外指南對蒙脫石散治療腹瀉的推薦級別也不高。

「信息時報」2022年12月25日報導，廣東省人民醫院消化內科副主任醫師廖山嬰表示，染疫症狀仍以呼吸道症狀為主，大約有10%的患者會有消化道症狀，例如噁心、嘔吐、腹瀉、腹脹、腹痛等，其中以腹瀉較為常見。一般來說，小朋友比成人更易發生消化道症狀。

報道稱，如果發生腹瀉，原因有多種。因COVID-19的病毒本身就會感染胃腸道黏膜，導致病毒性腸炎，從而發生腹瀉。另外腸道的菌群失調，加上患者本身有其他基礎疾病，都有可能導致或加重腹瀉。但無需過於焦慮，有多種病毒都會導致腹瀉，比如較為熟知的秋季腹瀉就是輪狀病毒感染。

中國正從感染高峰走向重症高峰，再加上即將開放國境，許多人還未走出前波搶退燒止痛藥陰影，因此傳出變種病毒株易導致腹瀉，民眾又開始搶囤止瀉藥。

根據中國工程院院士、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、轉化醫學國家重大基礎設施（上海）陳賽娟團隊與上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊調查，顯示去年秋冬期間上海公衛中心收治的患者，其中95.95%基因組序列集中在5個Omicron亞系，主要毒株包括在北京和廣州等地流行的BF.7和BA.5.2。

至於從海外入境上海的感染者出現了近期歐美地區出現的BQ.1和XBB變種病毒株。

變種病毒 Omicron 醫學

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